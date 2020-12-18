【財經評論】美股連番破頂　會是高處不勝寒？　或是高處未算高？

美股三大指數創新高，市場對來年股市和經濟前景樂觀，加上，憧憬年底前能達成新抗疫紓困方案，市場看多美股。

美國聯儲局預計來年經濟回復增長，從聯儲局經濟預測可見，2020年GDP為負2.4%，2021年回升至增長4.2%，2022年增長3.2%。聯儲局又維持基準利率0至0.25厘不變至2023年，並承諾維持目前每月1,200億美元的資產購買計劃，直到「在實現最大就業和價格穩定目標方面取得實質進展為止」。這些助推美股的漲勢。

聯儲局主席鮑威爾就現時股市發表評論，他指，單看市盈率跟歷史水平相比很高，但在現時低利率及10年長債息比歷史平水更低的情況之下，這或許不太重要，現時資產價格是少許過高，但整體來說，暫未見太多風險。從鮑威爾話下亦得到證明，低利率環境以及政府刺激政策是美股看漲的根本原因。但鮑威爾的話顯然對於資產泡沫提示不夠。

提防美股估值高而回調

目前，標普500指數市盈率逼近2000年的30倍高位，同時亦遠高於過去十年平均數值15.8倍，股市估值頗高，短線有機會出現回調。不過，聯儲局出口撑股市，相信只要長債息維持低位，而盈利持續回升，中長線股市呈上升趨勢。

再者，市場憧憬能在年底前達成新總值近9,000億美元的抗疫紓困方案，摩根士丹利和高盛將明年標指目標上調至3900點及4300點，較現時約有4.8%至15.5%的升幅。

（標指市盈率迫近歷史高位，而10年美債息持續走低。資料來源：Yardeni Research）

（只長要長債息維持低位，而盈利持續回升，推動股市回報。資料來源：Yardeni Research）

市場情緒樂觀

市場自3月之後便保持樂觀情緒，CNN的恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）曾一度升逾80水平之上，現回落至70水平附近，而且芝加哥選擇權交易所波動率指數（簡稱「VIX」），又俗稱為「恐慌指數」維持低位，約處21.9水平。雖然未能回復至年初疫情前水平，但仍算處於低位運行狀態。

（資料來源：CNN ）

美國銀行最新調查顯示，在12月接受調查的基金經理對明年股市感到樂觀，並會繼續增持股票。

（資料來源：美國銀行）

另外，市場對新冠疫苗抱正面看法。首批供應美國的輝瑞疫苗已正式開始分發，美國政府預料，2021年3月前可為1億人接種疫苗。而市場亦有88%的受訪者對明年首季可接種疫苗感到樂觀。

(市場對接種新冠疫苗抱正面看法。資料來源：T. Rowe Price)

今晚是美股「四巫日」，即是股票指數期貨、股票指數期權、個股期貨、個股期權的結算日，預計短期波動或會放大。然而，在經濟逐步復甦，聯儲局承諾長期放水的情況下，預料股市中長線還將呈上升趨勢。