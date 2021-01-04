三大電訊商遭紐交所除牌股價先跌後穩　制裁影響早已預期？

今日是新年第一個交易日，三大中資電訊商全線逆市受壓，中電信（0728）盤中跌幅最多超過5.6%，重磅股中移動（0941）最多一度跌4.5%。不過收市股份跌幅全線收窄。事緣在除夕紐約證券交易所宣布要遵守特朗普政府禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」的行政命令，因而決定取消三大中資電訊商在當地的美國存託證券（ADR）上市地位。今早三大電訊商發公告，強調尚未收到紐約證交所就上述將公司ADR下市之決定的通知。

特朗普透過簽訂行政命令，禁止美國資金持有31間涉嫌由中國解放軍控制或持有的中國企業，已經是11月初發生的。之後美國的金融公司、指數公司開始研究該行政命令的涉及範疇及對中資企業的對象定位等細節。

到12月初，國際指數公司富時羅素宣布因應上述行政命令，將從指數中剔除8間中國公司，包括中國鐵建、中國中車和中交建3隻H股，不過當時未有對三大電訊巨企作出任何行動。富時羅素當時指出，是得到美國相關部門回覆，表明只有在名單上的母企才會受影響，上市子公司並非行政命令制裁目標，因此未有將中移動、中電信及中聯通等剔出指數產品以外。

圖為2020年12月31日美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭從海湖莊園回到白宮。（AP）

富時最快今日公布會否調整指數產品

不過，除夕日紐交所將三大中資電訊商退市的決定，是否會令到富時羅素改變處理手法呢? 富時羅素表示將評估是否需額外剔除更多股份，最快會於今日（4日）公布結果。

中移市值逾8900億元 屬基金愛股

事實上，中資電訊股由於市值及規模大，單單一隻中移動的市值已經達到8930億元，聯通及中電信市值分別為1340億元及290億，這批股份一向屬於環球基金愛股，一旦指數公司將他們剔出指數，帶來的影響會較早前剔出多間中資股份更廣泛及更深遠。

美資投行相信不會影響中通服及中國鐵塔

美資投行傑富瑞（Jefferies）發報告表示，今次紐交所取消三大中資電訊商在當地的ADR上市地位，對股票價格的影響有限，首要原因是股價自11月初特朗普簽訂行政命令以來，股價累計已下跌了18%至25%，提前反映了負面影響，股份的估值已經極低；另一方面是退市過程可能需要兩個月的時間，如有需要，美國存託憑證持有人可以將其美國存託憑證交換為在香港上市的股票。不過Jefferies認為，最大的影響並不是來自ADR退市，而是美國的行政禁令，最終是否會影響美國投資者持有中資電訊股股票。

傑富瑞又認為，根據美國財政部於12月初的聲明評論，中通服（0552）及中國鐵塔（0788）不太可能被歸類為與中國解放軍控制或持有的中國企業，原因是中國鐵塔並不符合美方指超過50%軍方持股的準則，至於中通服只是一間電訊設備股份，因此該行認為不會對兩股造成影響。

聯通及中電信市值分別為1340億元及290億

中資電訊商屬現金牛 中移手持現金逾2600億人幣

是次紐交所的行動，對三大電訊股今日股價帶來短暫沽壓。不過，從電訊商的具體業務及集資能力來看，影響相信是有限的。首先，三大電訊商的主營業務皆在內地，除了在美國上市，當地並沒有任何規模較大的業務。第二，股票融資方面，三大電訊股都早已在港上市，有資金需要時可以在本港這個金融平台，向國際投資者集資。不過觀察三大電訊商都是出名的「現金牛」，中移動現金及銀行結存水平達到2,600多億人民幣，中電信及中聯通的現金及銀行結存水平亦達到210至260多億人民幣，加上內地的5G網狀已經逐步建成，並由中國鐵塔集中建設，費用由三大電訊商按比例攤分，從而減輕了對資本開支的負擔。

紐交所要求三大電訊商退市

美國制裁料掀起中資股回港上市潮

綜合而言，紐交所要求三大電訊商的ADR退市，對股份的確產生沽壓，不過對企業的集資能力以致業務發展影響有限。更重要的是，事件反映出中美角力關係，正影響金融市場，特別是中資企業在美國上市的處境，現時市場正憂心石油企業如中石油會是下一波的制裁對象。

不過，從今日三大電訊股的股價表現先跌後回穩，可以看到市場對於美國制裁早有預期，制裁的效果甚至可說是愈來愈弱，始終由特朗普任期走入最後階段開始，美國政府已經多次表示要制裁有軍方背景的中資股，投資者已經先行部署。若中資企業本身增長力強，自會有國際資金希望投資，希望趁低吸納。現在美國的金融市場要求中資股退市，亦會有其他資本平台可以為國際投資者提供買賣服務。

反過來說，若限制中資企業到美國金融市場上市，受損害的其實是美國證券市場的多元化。畢竟金融市場上，投資者重視的是利益，美國在股票市場實施限制，只會令中國企業出走美股，在其他地方尋求上市，與及回歸本港上市，難以影響到中資企業在國際取得融資的能力。