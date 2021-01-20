財經評論｜北水南來掀港股話語權之爭　AH股估值差距有望收窄

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-01-20 22:00

北水南來掀動港股升浪，恒指逼近三萬點大關，創逾1年半新高。內地資金主要流入股王騰訊（0700）、中移動（0941）、港交所（0388）及中海油（0883）等藍籌股，刺激騰訊、港交所股價齊齊「破頂」創新高。除了藍籌大價股外，早於兩地上市，但估值較低的H股亦受追捧，今日浙江世寶（1057）H股股價單日急升近23%，該股A﹑H價差巨大（H股較A股折讓逾70%），吸引投資者趁低買入H股，看好是次南來資金潮有望收窄AH股的估值分歧。

先解釋什麼是A﹑H股估值差異，意思是同一間企業，分別於中國（A股）及香港（H股）兩地上市，理論上上市公司的資產一樣，在兩地的股份估值亦應當是相近的。

AH股估值差異 造就套利機會

不過，多年以來，A股的估值往往較H股高，原因涉及兩地股市的結構，貨幣以及投資者結構差異等。以投資者結構為例，港股的國際投資者及機構投資者比例較內地股市高，傾向長線投資，基金取態偏好大價股、行業龍頭股。至於內地股市是散戶投資者主導，投資的取態則是偏好成長型股份、中小企業或是國策受惠概念股，因內地股民對國策的理解及解讀具有本土優勢。

要了解AH﹑股的估值差距，應參考，當指數大於100時，A股相對H股估值較高。相反，當指數小於100時，A股相對H股出現折讓。由於去年下半年內地A股在經濟數據推動下逐步向好，相反本港股市受累中美貿易紛爭而反覆偏軟，導致兩地股市的估值差距不合理地擴大。

恒生滬深港通AH股溢價指數最新急速回落至的132.8，反映AH估值差距逐步收窄（恒指網頁圖片）

港股連續20日錄淨流入

特別是在去年第四季，AH股溢價指數升至149，創多年新高。當時已經有內地機構投資者表明，看到港股的投資價值。例如，作為中信證券旗下的旗艦型產品之一，中信證券卓越成長資管計劃的投資範圍去年從原來的A股，變成了「A股+港股通」股份。該計劃的港股市值佔資產凈值的比例，從二季度末的15.64%，急增至第三季的42.21%，按季增長近2倍。

內地資金逐步部署南來港股，到今年初資金全面落地開花，港股自去年12月21日起至今，錄得連續20個交易日淨流入，資金規模達2,200億元人民幣，把港股推升至近三萬點，創逾一年半新高。同時AH股溢價指數由去年第三季的149水平，急速回落至最新的132.8，跌幅逾一成，反映兩地股市估值明顯收窄。

中資話說權增 H股估值有上升潛力

展望今年中概股回歸潮，將進一步刺激北水南來，視頻網站bilibili（B站）、快手、百度等中資科網巨企排隊上市，當中百度及B站市值分別超過3,000億港元。多家券商發布報告稱，若南向資金持續湧入，香港股市的定價話語權可能從「歐美資本」，逐步轉向「內地資本」，如此一來，預期未來H股估值將會上升，追近A股的估值。