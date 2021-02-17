財經評論│油價破一年高　中海油擺脫魔咒巨濤飆68%

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-17 23:15

國際油價突破60美元水平，創逾一年高，長線因素是市場熱炒疫後經濟復甦概念，看好石油需求回升；而短線因素是本周美國德州寒潮突襲，導致煉油設施關閉，為油價升勢「火上加油」，觸發石油股及石油設備股走高。主打原油開採上遊業務的中海油（0883）今升4.5%，逼近一年高。石油設備股更旺，市場焦點是適逢今日發盈喜的巨濤海洋石油服務（3303），股價更一飛衝天，急升68.4%，以全日高位收市，創兩年半高。

中金料油價升1% 推高中海油盈利2%

今日升幅首五大藍籌股中，有兩隻皆是中資石油股，當中中石化（0386）揚5.3%，創逾一年高位，成交額升至逾16億元；中海油升4.5%，逼近一年高，成交額升至逾31億元。惟中石油（0857）表現遜色，全日收市無升跌。

三大中資石油股中，以中海油對油價的升跌最為敏感，中金早前已經推算油價對中海油的盈利推動，料油價每上漲1%，對中海油的盈利上行空間為2%。

升幅首五大藍籌股中，有兩隻皆是中資石油股，中石化(0386.HK)揚5.3%，創逾一年高位；中海油升4.5%，逼近一年高（資料圖片）

中海油回補去年3月大型下跌裂口

股價走勢上，中海油去年底受累美國制裁禁令影響，引來多家國際指數公司將股份剔除於系列指數，未能跟隨國際油價向上，在去年12月更跌至低位僅得6.5元。不過，股價跌至低位吸引北水買盤追入，經過兩個月來的調整後，近期逐步追上國際油價升勢。今日的走勢更見突出，不但突破11月底高位（約9.7元），同時一舉收復去年3月9日環球股災時期所遺留的大型下跌裂口位。

根據港交所的中央結算系統持股最新紀錄顯示，代表北水的兩大券商持倉分別為36.5億股及22.1億股，分別佔已發行股數的8.17%及近5%，可見北水持股量合共超過一成，達到13%。

中金報告表示，中海油獲南下資金明顯增持。在疫苗逐步推廣，全球需求復甦的背景下，市場對於今年油價預期較過去一個季度變得更為樂觀，該行認為股價被市場低估，是良好的長線基金入場的機會。該行又指出中海油成本控制能力佳，預測集團2020年桶油成本約27美元，而在降本增效及油價回升下，今年桶油成本漲幅有限。

中金維持中海油目標價10.3港元，對應2021年市帳率0.9倍。基於今年預期油價向上，調高中海油今股盈利預測27%至1.01元人民幣，並預期2022年每股盈利可達1.12元人民幣，維持跑贏行業評級。

油服股炒上 巨濤發盈喜以全日最高位收市

除了石油股之外，油服股亦炒上，特別是剛巧發盈喜的巨濤海洋石油服務，預期去年盈利按年增長約23.86倍至約35.17倍，介乎約1.1億至約1.6億元人民幣。刺激股價由開市升至收市，以全日高位1.33元收市，急升68.4%，創兩年半高位。

翻看集團半年業績報告，去年上半年盈利是2,536.3萬元人民幣，意味下半年最少賺8,460多萬元人民幣，即是下半年較上半年多賺2倍多。

值得留意的是，集團預測去年全年盈利至少達至1.1億元人民幣，這個盈利水平，是至少過去五年來最高的。

图表: 2021年至今石油石化板块领涨 资料来源：万得资讯，中金公司研究部（中金點睛授權使用）

受惠業務轉型 推動盈利倍增

公司將盈利大幅增長，歸功於集團近年大力向LNG模塊、海外海上風電裝備等清潔能源領域的大型高端裝備製造轉型，並成功實施位於北美的首套天然氣大型化工廠模塊項目，於2020年的工作量及收入均較2019年有大幅增加。

參看集團的收入分布，可以看到上述向LNG業務的轉型過程。集團主營三大業務，分別是石油及天然氣工程服務、能源和和煉化行業裝備工程綜合服務，以及船舶建造工業。近三年集團不停加強石油及天然氣工程業務，此分部業務的收入佔比，由2017年及2018年的介乎64%至66%；大幅提升至2019年佔比升至92%；至去年上半年佔比更達到99%，可見業務已經全面集中在石油及天然氣工程之上。

適逢今年的投資主題之一是「再通脹」（reflation），貴金屬及能源價格近期同步走高，相信可以帶動石油及天然氣工程的訂單增長。