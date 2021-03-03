兩會開幕前夕　中港股市反彈成交卻未配合　後市留意三大因素

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-03 20:48

港股上日急跌近700點，今日急彈近800點。市況變化之快，股民心情如上「過山車」。恒指繼上日急挫670點後，今日在中資金融股加持下，掉頭反彈。恒指今早高開153點後，午後愈發有力，最多急升逾800點，全日收市揚784點或2.7%，收報29880點。不過，升市成交未能配合走高，今日全日成交額「縮水」20%，至1,850億元，是近一個月來最低，市場入市態度猶豫，後市能否持續走高，仍要關注三大因素。

午後北水流入加快

從資金情況看，今日北水轉為淨流入，特別是下午的買盤明顯急升。全日北水南下合計淨流入57.47億元。當中約40多億資金集中在午後流入。當中騰訊出現北水轉沽為買的趨勢，全日錄滬股通資金淨流入21.1億元。另外，中移及小米亦分別錄得資金淨流入7.96億及4.23億元，資金流入趨勢有所加快。

騰訊出現北水轉沽為買的趨勢，全日錄滬股通資金淨流入21.1億元

兩會開幕前夕 上證走高2%

市場認為港股的走向，將受三大因素左右。第一就是兩會行情。全國政協會議將於明日下午3時在人民大會堂開幕，會期為六天半。

今日內地A股表現亮麗，上證綜指及深證成指分別上升2%及1.2%，前者一度逼近3600關口，收報3576點，後者收報14932點。

中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時表示，傳統上踏入兩會期間，中國A股的表現會以穩定為主。今日恒指雖然急升，不過成交未能完全配合，只有不足兩千億元，反映入市態度仍然審慎，市場關注兩會期間會否有內地新政策訊號釋放，料短期市況觀望氣氛濃厚。

觀察今日股份板塊輪動，買盤明顯湧入內銀及內險股（網上截圖）

恒指大型股指數率先反彈

第二、觀察今日股份板塊輪動，買盤明顯湧入內銀及內險股，濠賭股及資源股亦見升勢。內銀股的升浪，主要是上日銀保監主席郭樹清估計今年貸款的利率回升的言論，繼續在市場發酵。雖然有市場人士認為外界對郭樹清的言論有錯誤解讀，野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺認為，郭樹清的言論是指前期貸款、財政貼息等政策將逐步退出，而非「口頭加息」，他更預計今年中國既不會上調，也不會降低政策利率和存款準備金率。

現時投資市場將焦點放在利率環境料對內銀息差有利的角度之上，今日港股工建農中四大內銀分別急升5.8%、5.6%、6.8%及4.1%。股份制商業銀行龍頭行之一的招商銀行（3968），更走高7.9%。

今日恒生綜合大型股指數(圖表白線)率先反彈，而且已經突破了早前的反彈阻力(彭博截圖)

參看恒指升勢分布，亦可以看出資金流入大型傳統舊經濟股份。參看上圖，今日恒生綜合大型股指數（圖表白線）率先反彈，而且已經突破了早前的反彈阻力。反之，恒生綜合小型股仍然受制早前高位，暫時仍然是呈現一浪低於一浪的走勢。資金選擇泊在大型股份之上，觀望氣氛濃厚。

美債息連續四日回穩1.4厘水平

第三，從貨幣環境角度，美匯自一個高位回吐，跌穿91水平，同時美匯債息亦見回落，十年期債息自上月抽升一度突破1.6厘，創逾一年高位後，現時已經明顯回落，是連續四日企穩1.4厘水平，相信是陸續消化了上月底債息急升時觸發的止蝕盤沽壓。

從美國財政角度看，其實美債抽升，除了對股市造成沽壓，亦會對全球國債最高的「債仔」，亦即是美國本身，有百害而無一利。美國去年財赤超過3萬億美元，按年急升超過兩倍。截至2月底，美聯儲資產負債表中總資產約7.59萬億美元，其中國債約為4.84萬億美元。債息的抽升將令其債務壓力增大。

另外，人民幣亦見回穩，最新離岸人民幣對美元新報6.4683，人民幣的匯率穩定，將對中資股亦構成反彈動力。外資接連買入中國國債，規模首度超過2萬億元人民幣關口。據中央國債登記結算公布，截至2月底，中國境外投資者持有的中國國債總額達到創紀錄的2.06萬億元人民幣。同時，外資持有的中國準主權政策性銀行債券亦增長3.1%，至9869.7億元。