兩會2021｜中國GDP為何定調6%　信心不足還是另有計劃

撰文： 于小龍 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

中國十三屆全國人大四次會議周五（5日）在北京開幕，國務院總理李克強作政府工作報吿。報吿認為，在成功應對2020年的新冠肺炎疫情，和世界經濟深度衰退等多重嚴重衝擊後，中國政府已經「在宏觀調控積累了新的經驗，以合理代價取得較大成效。」因此，在2021年中國經濟將在穩金融、穩就業、嚴守底線思維的基礎上，加快各項改革的落實，大幅加快產業升級，中國經濟將迎來一個快速轉型的時期。

正是由於經濟轉型與改革的加速，此次中國政府工作報吿才將2021年的中國國內生產總值（GDP）增長目標設定為6%以上。這個表述上無疑反應出了中國政府積極而又不乏穩妥的施政態度。

中國政府並沒有如一些專家期待的那樣，取消GDP增長目標的設定。畢竟作為一個發展中國家和經濟快速轉型的國家而言，只有維持一定的經濟增長速度，才能保持經濟的穩定。沒有經濟增長速度，高質量的經濟發展就是無本之源。

同時，中國政府也十分清醒。按照目前中國的經濟走勢和中國各省份上報的2021年GDP增長目標，2021年中國GDP實現8%左右的增長其實並不困難。但是，中國政府冷靜地認識到，在接下來的改革、產業轉型升級，以及世界經濟變革中，必定還會充滿不確定性和諸多挑戰。

2021年3月5日，中國國務院總理李克強在十三屆全國人大四次會議上宣讀政府工作報吿，中國2021年經濟增長目標被設為6%以上。（Reuters）

例如，下一步要開展的農村振興計劃、民生保障建設，這些社會改造成本的投入和產業投資，儘管對中國的長久經濟發展有利，但是未必能反映在企業利潤增長和GDP的增長之上。下一步中國的基礎科研的攻堅投資，以及在「一帶一路」建設方面的投資有可能會出現投資失敗。而下一步，在國際層面，美國的疫情和經濟還有可能出現新的反覆，甚至爆發危機。

因此，中國政府「6%以上」的經濟增長設定只是一個底線標準。按照中國政府工作報吿在2021年的任務設定。2021年將「是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年」。中國經濟將以「立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線」。對於中國政府和中國社會而言，虛假的增長有害無益，只有高質量發展和一系列經濟改革的得以實施，這樣的經濟增長才具有實際意義。

按照中國政府工作報吿的表述，首先，中國政府的宏觀經濟調控政策將保持連續性、穩定性、可持續性，促進經濟運行在合理區間。在2021年中國的經濟既不會出現過熱，也不會出現政策「急轉彎」。2021年的中國財政赤字率擬按3.2%左右安排。建立常態化的財政資金直達機制並擴大範圍，將2萬億元中央財政資金納入直達機制、規模將明顯大於2020年。

同時，將實施穩健、靈活的貨幣政策，把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

總之在財政貨幣政策上，2021年將延續2020年年末的趨勢，「穩」就一個字。然後，中國政府將把主要精力投入到一系列改革和實體經濟發展計劃之上。

按照中國政府工作報吿的內容顯示，首先2021年，中國將深入推進重點領域改革，更大激發市場主體活力。通過推進「放管服」改革，以及能源、交通、電信等基礎性行業改革，提高服務效率，降低收費水平。

其次，實施小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度，進一步解決小微企業融資難題。

再次，深入實施國企改革三年行動，做強做優做大國有資本和國有企業；深化國有企業混合所有制改革。

在2021年以及未來5年，中國將在產業升級、科技攻堅、民生基建等方面投入鉅額資金，以實現中國經濟的轉型和可持續健康發展。（香港01）

第四，深化財稅金融體制改革。落實中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案；推進政策性銀行分類分賬改革；穩步推進註冊制改革，完善常態化退市機制；強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行；完善金融風險處置工作機制，壓實各方責任，堅決守住不發生系統性風險的底線。金融機構要堅守服務實體經濟的本分。

第五，依靠創新推動實體經濟高質量發展，培育壯大新動能。提升科技創新能力；強化國家戰略科技力量，推進國家實驗室建設，完善科技項目和創新基地佈局。中央本級基礎研究支出增長10%；延續執行企業研發費用加計扣除75%的政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%，用稅收優惠機制激勵企業加大研發投入，着力推動企業以創新引領發展。其中，加大5G網絡和千兆光網建設力度，豐富應用場景也作為具體項目被中國政府工作報吿重點提出。

第六，堅持擴大內需的戰略基點作用。其中，多渠道增加居民收入；健全城鄉流通體系；加快電商、快遞進農村；擴大縣鄉消費；穩定增加汽車、家電等大宗消費等將成為2021年中國擴大內需的主要方向和措施。為此，中國政府將擬安排地方政府專項債券3萬億元，優先支持在建工程，合理擴大使用範圍。中央預算內投資安排6,100億元，繼續支持促進區域協調發展的重大工程

第七，中國還將通過全面實施鄉村振興戰略，以促進農業穩定發展和農民增收。

第八，中國將通過實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，更好參與國際經濟合作。其中，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）儘早生效實施、中歐投資協定簽署，加快中日韓自貿協定談判進程，積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），以及在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展，都將成為2021年中國政府經濟工作的主要任務。

第九，中國將加強污染防治和生態建設；紮實做好「碳達峰」、「碳中和」的各項工作。其中，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制；。實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具等機制和政策的建立和完善將成為市場新一輪投資熱點。

最後，中國政府工作報吿中，還強調了在2021年切實增進民生福祉的各項政策。更加公平更高質量的教育；深化疾病預防控制體系改革；深化公立醫院綜合改革；保障好群眾住房需求，穩地價、穩房價、穩預期；推進養老保險全國統籌，等等加強社會保障的主張被一一提出。