大摩警告明年中美國通脹或高達2.5%　屆時聯儲局或再難忍手

撰文： 劉暢 最後更新日期： 2021-03-16 16:48

摩根士丹利（大摩）認為，美國通脹很可能在2022年中達到2.5%，這可能是聯儲局能容忍的最高水平。屆時市場對於美聯儲收緊政策的預期會出現顛覆性轉變，金融市場又將迎來波動。

大多數市場參與者和決策者都對復甦的速度感到驚訝，而根據摩根士丹利的估計，美國GDP或將在第三季度超過經濟衰退前的水平。

近日，摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟研究負責人Chetan Ahya在一份報告中表示，在貨幣和財政政策的推動下，美國當前經濟復甦速度已經超出了預期。摩根士丹利預計，在美國經濟持續復甦下，美國GDP或將在第三季度超過經濟衰退前的水平，從而導致通貨膨脹率不可避免地持續走高。

美國GDP或將在第三季度超過經濟衰退前的水平

Ahya指出，上一次出現GDP超過衰退前水平還是在20世紀90年代。當時，GDP的恢復時間為15個季度，這次是7個季度。因此，相較於20世紀90年代的27個季度，預計此次美國經濟僅需12個季度就能達到衰退前水平的103%。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner預計2021年和2022年美國經濟的年增長率分別為7.3%和4.7%，較市場普遍預期的分別高出近2個百分點和1個百分點。

如何得出GDP將超越疫情前水平的結論？

Ahya表示：

我們關注貨幣和財政政策的制度轉變，決策者的目標是打造一個高壓經濟「環境」，以應對深刻的外部衝擊。

特別是，財政政策的作用已不僅僅填補了產出缺口，對家庭的轉移支付也已經超出了經濟衰退期間收入的損失。隨着經濟重新開放的步伐加快，勞動力市場將迎來大幅反彈。

這意味着，2021年的消費增長將由工資收入和轉移支付來支持，從而減少對過剩儲蓄的依賴。

因此，Ahya預計過剩儲蓄(當前家庭儲蓄已超過疫情前的水平)將在2021年第三季度進一步上升至2.3萬億美元的峰值。儘管預計在2022年超額儲蓄將小幅下降至2.14萬億美元(佔GDP的8.7%)的情況下，低於預期的下降速度將給經濟增長帶來上行風險。

今明兩年通脹率將高於2%的預測

如果預測準確，Ahya認為，需求的激增將很快使資源緊張，從而不可避免地導致更高的通貨膨脹。在春季的短期飆升後，預計今明兩年通脹率將高於2%。

Ahya表示，這樣的預測可能不會引起美聯儲的關注，因為美聯儲目前明確地將通脹超調作為目標。但當通脹率持續保持在2%以上，同時失業率較低時，通脹可能會在2022年下半年轉向「加速階段」，在該階段，通脹率可能不再是略微超過2%，而將是突破2.5%。

Ahya從勞動力市場的復甦速度和自然失業率方面做出解釋。

首先，雖然當前勞動力市場仍相當疲軟，但目前的反彈速度可能會比預期的更快。在短短10個月的時間裏，儘管疫情方面的限制措施還未完全解除，但總體失業率已從4月份14.8%的峰值下降至目前的6.2%。同時，潛在失業率也從23%下降至10%。在上一個經濟週期中，失業率從10%下降至5%，歷時72個月。而在過去兩個經濟週期中，失業率平均每月僅下降5個基點。隨着經濟逐步進入全面開放階段，伴隨着需求的激增，勞動力市場的改善速度將明顯快於近期歷史所顯示的速度。

其次，自然失業率的不確定性：每次衰退都伴隨着結構調整。這一次，疫情導致的行為變化加快了這一進程。因此，可以想到，自然失業率已經上升，而且還有可能高於正常水平。在勞動力市場快速復甦的背景下，工資上漲帶來的通脹壓力可能出人意料。

Ahya表示，從目前的情況來看，由於美聯儲遠未達到其目標，決策者仍將保持他們的前瞻性指引，即在未來一段時間仍將保持貨幣緊縮。但是，目前各方面的迅速進展都在極力推動着這一指導方針。如果未來通貨膨脹率有可能達到2.5%，很可能發在2022年中期左右，這可能會給美聯儲的緊縮政策預期帶來顛覆性轉變，同時也將為金融市場帶來一定程度的波動。