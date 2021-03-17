橋水基金：全球通脹升溫　美聯儲或被逼提前加息｜議息前瞻

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-17 12:45

全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）的聯席首席投資官Greg Jensen表示，全球經濟即將迎來新一輪通脹浪潮，或迫使美聯儲（Fed）較原計劃提前採取加息行動。

Jensen稱，拜登（Joe Biden）政府「極端」的財政刺激措施將抬高消費物價，同時威脅到危機過後債市和股市的上漲。

Jensen表示，市場對通貨膨脹的消化實際上是一個重大的長期變化的開始，並非對正在發生的事情反應過度。經濟狀況和通貨膨脹的實際變化速度將超過市場或美聯儲的預期。

儘管市場對通貨膨脹的預期已飆升至12年來最高水平，但美聯儲已表示對經濟變熱抱有耐心且預計未來兩年內不會加息。 周三（17日）美聯儲會議結束時料重申這一立場。

鑑於1.9萬億美元刺激計劃以及防疫封鎖的逐步解除，交易員們預測經濟復甦將迫使美聯儲提前動手。歐洲美元合約顯示，到2022年12月，美聯儲收緊政策的概率大約為75%。

在通貨膨脹風險不斷上升的背景下，橋水長期以來都警告對持有債券需保持警惕，創始人達里奧（Ray Dalio）和首席投資官Bob Prince等高管近期更是着重強調這一點。2020年橋水將其全天候投資組合（All Weather portfolio）的一部分從名義政府債券轉為與通脹掛鈎的國債和黃金。

Jensen認為，利於勞方的用工政策以及日益放緩的全球化意味着技術進步是唯一遏制通脹的力量。而財政和貨幣政策制定者可能會提供更多的資金支持直至極限來臨。

Jensen還表示，利用債券進行多元化投資的能力明顯惡化，顯然使用債券獲得回報的能力下降了。