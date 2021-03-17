議息前瞻｜通脹+債息雙重夾撃　聯儲局左右為難

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-17 19:58

聯儲局於明日(18日)凌晨公布議息會議結果前，美國多間大型基金及金融猛人，諸如富國銀行、橋水基金以及有「債王」之稱的格羅斯，不約而同對通脹升溫問題表達擔憂，直指通脹壓力將削弱美債吸引力，更有機會令聯儲局需要提早加息。眾所周知，低息環境一向是支持美股牛市的最主要動力，一旦市場對美國的超低息利率環境預期稍有扭轉，勢必對股市及樓市等資產價格構成負面影響。

回到問題的根本，為什麼通脹長期低迷的美國，突然會令到多間基金及金融機構，掉頭擔心出現通脹問題?原因之一就是美國拜登政府，剛剛簽訂通過的1.9萬億美元大規模刺激經濟方案，規模之大令到財金界人士憂慮「大水漫灌」造成的通脹及金融溢出問題。加上，美國不斷開動印鈔機發債，令美元面臨貶值壓力，變相推高以美元計價的石油價格。國際油價於本月一度升抵70美元大關，創逾一年高，油價的急升，又會令到美國這個原油需求大國，面對通脹問題。

油價的急升，又會令到美國這個原油需求大國，面對通脹問題。

市場將債息上升 歸因於通脹預期升溫

同時美國國債息近期急速上升，令環球股市波動，特別是高估值的科技股。固然，債息上升的原因眾多，目前主流市場意見將債息上升，歸因於通脹預期升溫，利率出現上調壓力，融資成本上升，將不利高槓桿企業（特別是新經濟企業）。債息上升，被視為本港科技指數自高位回調逾20%，技術上踏入熊市的原因之一。

債息急升，必然對債台高築的美國政府財政造成困擾。自疫情開始美國透過天量發債支撐經濟。國債發行量急升。截至2020年12月，國債餘額達27.9萬億美元，與GDP比重高達137%，創下歷史新高。

關注鮑威爾如何回應市場兩大疑問

面對通脹預期升溫及美債息急升，市場的聚光燈對都對準了鮑威爾在聯儲局議息會議後的記者會，他將如何回應近期困擾市場的兩大問題，一是物價升溫是否屬暫時性現象；二是美國債收益率企穩逾一年高位，對聯儲局買債的年期會否有影響。

市場關注聯儲局會否重施故技，重推2011年間沽短債、買長債的扭曲操作（OT），企圖壓低長債利率

本月初鮑威爾曾在公開演講上表示，近期債市波動引起他的注意，市場認為他迴避了問題核心。今次在他的主場（聯儲局記者會） 上，將不得不給予一個更明確的說法。不過，問題在於，聯儲局其實亦正是左右做人難，皆因美國債息急升，成因之一是美國政府瘋狂發債，國債供過於求，債息自然會上升。而承擔買債的責任，又落在聯儲局身上。

問題是，聯儲每月已經承諾了買入1,200億美元債券，倘若加碼買債，恐會令現時已經超過7萬億美元的資產負債表進一步惡化，難以承受。因此，市場正關注，聯儲局會否重施故技，重推2011年間沽短債、買長債的扭曲操作（OT），企圖壓低長債利率，減輕對經濟的負擔。不過，市場擔心在現時市場一面倒炒經濟復甦、通脹升溫的趨勢已形，OT操作很可能只是以時間換空間。