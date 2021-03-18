儲局容忍通脹升溫　專家：債息升極有限　可安心買股│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-18 16:30

今次美國聯儲局議息重點落在對通脹的看法，而今次聯儲局給予2.4%的通脹指標，表明即使短期通脹上升，2023年底前維持不加息。今次議息結果明顯令市場安心，市場反應正面，表現相對受落。

美國道指昨晚上企33000點關，升189點，報33048點，標普升0.3%，兩者同創新高，納指亦升0.4%，帶動港股向上，一度升逾500點。

市場一直預期美國通脹急速升溫，聯儲局就通脹方面，給予明確指標，預測今年達到2.4%，高於聯儲局2%的目標，而核心通脹率達到2.2%。鮑威爾重申，需要看到實際通脹上行，才會收緊政策。局方收緊政策前，主要參考實際通脹率，而不是「預期通脹將超過2%聯儲局目標」，強調聯儲局關注的是實際進展，而不是預期會取得什麼進展。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時認為，今次聯儲局最大的分別是，聯儲局表明即使通脹升穿2%亦不會輕易加息，對通脹的忍受能力甚大，「2月美國通脹率為1.7%，距離2.4%的目標仍有一大段空間，市場目前就可以安心買股了。」

溫灼培認為，今次聯儲局最大的分別是，聯儲局表明即使通脹升穿2%亦不會輕易加息，對通脹的忍受能力甚大，市場目前就可以安心買股了。（張浩維攝）

Nathan Sheets：通脹短期高於2%也不太重要

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席經濟學家、全球宏觀經濟研究主管Nathan Sheets認為，聯儲局希望不僅從疫情中復甦，通脹亦能在中期持續上升，「鮑威爾關注的並非某個時間點的通脹，而是一段時間內的平均通脹。聯儲局希望通脹在一段時間內平均升幅處於2%。因此，從聯儲局的角度來看，年底前通脹達致2.3%至2.5%的目標並不十分重要。」他指，在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮。

Nathan Sheets曾任美國財政部國際事務部副部長，此前還曾在美國聯儲局任職18年，離任前擔任國際金融部主管及美國聯邦公開市場委員會經濟學家。

溫灼培：預料債息升極有限

債市近期為市場焦點，目前美國10年期債息企穩於1.66厘水平，鮑威爾表明無需對過去一個月美債息大升而作出反應，重申現有政策立場合適。

溫灼培評論指，美債息高企反映市場對通脹的預期，「未來有機會升至2厘，但是升超過2厘則較難，因為債息上升是反映通脹和加息的因素，現時，聯儲局表明不加息，令債息再升的因素只得通脹，所以預料債息升極有限。」

美國聯儲局維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期，並維持2023年底前不加息的預期。

不改寬鬆貨幣政策

聯儲局昨晚維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期，並維持2023年底前不加息的預期，同時，又承諾繼續每月購買至少800億美元國債，以及至少400億美元機構按揭抵押證券，直至為實現最大就業和穩定物價的目標取得進展為止。

另外，聯儲局大幅調高今年經濟增長預測至6.5%，2022年及2023年也可分別有3.3%及2.2%增長，預期今年底失業率降至4.5%。