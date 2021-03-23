土耳其金融市場陷崩潰　將觸發新興市場加息潮？｜財經評論

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-23 19:02

土耳其金融市場自周一（22日）起發生劇烈震盪，各類金融資產均遭到拋售。匯市方面，土耳其里拉畄日大幅貶值，兑美元匯率跌幅一度高達17%。股市方面，伊斯坦堡100指數連續兩日熔斷，累計跌幅超過15%，全天交易中斷；債券方面，土耳其國債遭拋售，價格大幅下跌，其中10年期國債收益率急升319個基點至17.25%，創下歷史最大漲幅。

自2016年7月土耳其軍方發動政變失敗後，美國與土耳其的關係迅速惡化，土耳其在經貿方面多次遭到美國的制裁，土耳其經濟也因此惡化，物價指數長年居高不下。土耳其統計局的數據顯示，2021年2月土耳其消費者物價指數（CPI）按年上漲15.61%，生產者物價指數按年上漲27.09%，均創下2019年8月以來的新高。

為了遏制通貨膨脹，土耳其央行於上周五（18日）宣布將基準利率從17%提高至19%。隨後，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於周日（20日）簽署政令將原央行行長阿巴爾（Naci Agbal）解職。消息一出，市場恐慌加劇，引發匯市、股市、債市在周一開盤後，出現大規模資產拋售行為。

自美土關係交惡以來，土耳其里拉一直面臨貶值壓力。（Getty Images）

土耳其的困境

埃爾多安不滿阿巴爾加息並將其撤職，只是引致當地金融市場大動蘯的導火線，其實其經濟本身也十分脆弱。

一方面，土耳其政府財政十分困難。在新冠肺炎疫情衝擊下，土耳其政府擔心財政赤字飆升，沒有通過財政手段救助企業和居民，而是降低銀行利率，鼓勵經濟實體從銀行貸款。即便如此，2020年土耳其財政預算赤字佔國內生產總值（GDP）比例也達到了3.4%。

另一方面，土耳其經常賬戶長年赤字且揹負着巨額國際債務。在經濟發展過程中看，土耳其貿易失衡情況顯著，進口規模長期大於出口規模，導致經常賬戶長年赤字。國際評級機構穆迪（Moody』s）的統計顯示，2020年土耳其的經常賬戶赤字佔GDP的比例高達5.3%。

在經濟建設中，土耳其本土部門極度依賴外部融資，導致外債規模遠超外匯儲備規模。土耳其央行的數據顯示，截至2020年三季度，土耳其外債總額為4,351億美元。相比之下，截至2021年1月，土耳其的外匯儲備僅為519億美元。

隨着全球大宗商品價格上漲、以十年期美債收益率為代表的長端利率上行，土耳其面臨的外部金融環境迅速惡化：本幣購買力下降，同時融資成本大幅上升。財政赤字和經常賬戶赤字雙高的局面結合當前國際金融環境導致近期土耳其里拉承壓，而阿巴爾被解職最終引爆市場情緒。

新興市場國家的難處

遭受外部金融環境衝擊的不止土耳其，俄羅斯、巴西等新興市場國家都面臨着同樣的困境。

疫情期間，歐美發達經濟體向全球釋放了大量流動性。隨着全球經濟開始復甦，通貨膨脹已經反映在大宗商品領域。據聯合國糧農組織統計，2021年2月，國際糧價指數按年上漲26.5%，在九連漲之後已經達到2014年7月份以來的最高水平。其中，國際高粱、玉米、小麥價格分別按年上漲82.1%、45.5%、19.8%。

為了抑制通貨膨脹，巴西央行於上周五將基準利率從2%的歷史低位，上調75個基點至2.75%，並給出前瞻指引可能在5月份的貨幣政策會議中再次加息相同幅度；俄羅斯央行則於上周六（19日） 將基準利率上調25個基點至4.5%，並表示將開始恢復中性貨幣政策，年內可能加息75個基點及以上。

此外，美債收益率上行也在迫使新興市場國家做出應對。近期十年期美債收益率上行雖然沒有大幅拉升美元指數，但是新興市場國家的貨幣兑美元匯率普遍承壓。為了增加本幣吸引力，新興市場國家的央行可能不得不通過加息的方式來鞏固流動性充裕時期（即疫情期間）流入本國的國際資本。

浙商證券首席經濟學家李超表示，新興市場國家普遍存在貨幣政策風險，惡性通脹和貨幣貶值預期容易互相疊加。李超認為，伴隨美國疫情的逐漸平復，加息預期逐漸提前，新興市場國家逐漸啓動加息潮，預防跨境資本流出，防止通脹與貨幣貶值的負螺旋。李超預計，除已加息的土耳其、俄羅斯和巴西外，南非、尼日利亞、泰國等新興市場國家同樣有跟進加息的可能。

歐美髮達經濟體「放水」的成本往往會轉嫁到發展中國家身上，如今這一轉嫁過程正在發生，而被迫加息的新興市場國家可能將因此打斷經濟復甦的步伐。彭博社新興市場首席經濟學家Ziad Daoud表示，新興市場國家貨幣政策轉向的時機很不幸，因為大多數新興市場國家的經濟尚未從疫情衰退中完全恢復。