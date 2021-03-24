恒指四連挫失二萬八　港元再跌近7.7　匯市專家指未見資金流走

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-24 20:03

港匯續弱，跌至近7.77關口，港股今日跌勢持續，恒指連跌第四日，全日收市急跌579點或2%，跑輸亞洲區內股市（內地A股今日跌幅介乎1.3%至1.6%）。

近日市場關注的美債息高企問題開始出現好轉。十年期債息由周一（22日）的1.7%水平，回落至1.62%；不過對港股投資氣氛未能產生支持作用。主要問題在於美債息雖然向下，不過美元卻依然上升，未有跟隨債息向下。在聯繫匯率下，美元上升，港元受壓，港匯距離本月初（3月8日）的低位7.77關口，僅一步之遙。市場關注港匯的弱勢，會否令港股走勢雪上加霜。

主要問題在於美債息雖然向下，不過美元卻依然上升，未有跟隨債息向下。專家指受三大因素影響（VCG）

月初港匯跌穿7.7關 恒指單日轉向插逾600點

回看3月8日港匯跌至7.7關口當天，恒指高開後急跌，出現單日轉向，受累A股向下及美國債息升至1.6厘影響大市氣氛。恒指大跌逾670餘點，一度失守28500點。

今日港匯再度逼近7.7關口，恒指受累外圍利淡因素，更進一步跌穿28,000關口，見今年1月初低位。因此，未來美元及港匯的走勢，對於投資者判斷港股後市的走向，有一定前瞻價值。

回看3月8日港匯跌至7.7關口當天，恒指高開後急跌，出現單日轉向，受累A股向下及美國債息升至1.6厘影響大市氣氛。恒指大跌逾670餘點，一度失守28500點。﹙資料圖片﹚

美元未能跟隨美債息回落 受三大因素左右

綜合匯市專家觀點，現時美匯升勢主要受三大因素推動。

第一是美國的經濟復甦預期。恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美國將出台的1.9萬億美元大規模刺激經濟措施，1,400美元的支票最快下周陸續分發予市民，市場預期對美國疫後經濟復甦有一定作用。

第二個因素是歐美兩大經濟體，在疫情的控制及經濟復甦的差異，導致歐元走弱；美元走高。由於歐洲受到變動病毒影響，再有國家宣布因疫情封城，其中德國、法國巴黎和意大利的封城措施，至少要延至復活節過後，分析師認為封城措施對當地經濟及民眾消費影響大，亦成為歐元走弱的原因。

歐美兩大經濟體，在疫情的控制及經濟復甦的差異，導致歐元走弱；美元走高。(美聯社照片)

第三個因素，則和近期環球股市走勢相關。溫灼培表示，由於環球股市近期升勢乏力，新興市場股市表現更走弱，觸發市場避險情緒升溫，資金暫泊入美元。雖然近期美國債息回落，不過美元仍然反彈，估計美匯指數反彈穿93並不出奇。

葉澤恆亦指，新興市場如土耳其、巴西及俄羅斯為免資本外流，相繼加息，其中土耳其的央行行長遭撤換，當地股市匯市大幅向下，影響投資信心，亦是加劇市場避險情緒、資金泊入美元的原因之一。

港匯走勢輕微轉弱

美匯受上述三大因素支持近期反彈勢頭，是不是代表港元必然受壓，從而影響本港的資產價格呢?分析師認為不能過早下定論，特別是港元拆息仍處低位，重點是未見有資本流走的現象。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，由於環球股市近期升勢乏力，新興市場股市表現更走弱，觸發市場避險情緒升溫，資金暫泊入美元。（張浩維攝）

葉澤恆認為，從拆息走勢上觀察，現時港元拆息仍然處於低位，未見有資本流走的現象，港元走勢只屬輕微轉弱，加上本港的銀行體系結餘達到4,500多億元，反映流動性充裕，相信港匯的波動仍然是正常的資本活動。

他又指，現時港元偏軟主要是受兩大原因影響，第一是美元的上升，不過他認為美國聯儲局尚未有大幅收緊貨幣政策的傾向，因此對港匯的影響仍輕微。第二個原因，是本港的新股市場氣氛見轉淡，欠缺焦點IPO；同時資本市場價格下挫，高風險資產價格明顯調整。

匯率走勢上，相信港匯跌穿7.77 並不出奇，有機會見7.78，認為跌幅有限，是市場正常匯率波動。同時他指出，美匯指數現時只是反彈勢頭，相較去年年初處103的水平計，現時即使升抵93，亦只是低位回升，升勢尚未能確認，提醒投資者要留意復活節假期期間美國社交距離限制放寬後，當地確診人數情況是否繼續受控。