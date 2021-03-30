小米落實造車　比亞迪績後股價逆市跌　專家點睇?│企業熱評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-30 20:52

內地新能源車市又多一名新成員。小米集團（1810）於3月30日收市後正式公告，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。首席執行官雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

小米集團（1810）終於落實智能電動汽車業務

在衡量小米加入新能源車行業是利是弊之前，理應先關注，早在本港上市的新能源車龍頭—比亞迪（1211）去年業績，從而了解行業走向。比亞迪去年全年業績，純利按年升1.62倍至42.34億元人民幣（下同），稍遜預期的45.98億元。派每股末期息0.148元。業績未能支持股價反彈，今日（30日）股份逆市見疲軟，主要由於市場對其今年首季的盈利預測感到失望。比亞迪盤中最多挫7.7%，收市跌幅收窄至0.4%，收報170.4港元。

比亞迪三大業務中 汽車收入增長38%最快

比亞迪分為三大業務： (1) 汽車及其相關產品、(2) 手機部件及組裝業務、(3)二次充電電池及光伏業務。

集團去年收入按年升26%至1,534.69億元人民幣，其中佔比最大的自然是主營業務汽車及相關產品，收入佔比約為53%，佔集團半壁江山。

去年汽車分部的收入增長亦最為明顯，收入按年達38%，增幅高於其餘兩大業務（即手機部件的13%增幅及充電電池及光伏業務的20%增幅。)

汽車業務的貢獻功臣，主要是高價旗艦車型「漢」

旗艦轎車「漢」連續數月銷售過萬輛

汽車業務的貢獻功臣，主要是高價旗艦轎車車型「漢」，此款車是集團首次搭載新款動力電池產品「刀片電池」的車型。這種電池在安全性、壽命及續航能力都取得突破，是吸引消費者的主要賣點。

銷量方面，「漢」自去年年中推出以來，受市場歡迎，成為中大型C級轎車市場歷史上首個、也是唯一一個月銷過萬的中國汽車品牌，而且能夠保持連續三個月每月銷量破萬的紀錄，至今「漢」車型總銷量已經突破5萬輛大關。

對比去年全年比亞迪集團，新能源車銷量也不超過19萬輛，其中有兩成的銷量就是來自「漢」車型，可見其銷量熱賣對集團的業績貢獻。

比亞迪去年新能源車銷量 佔全國近14%

從全國汽車銷量看，去年雖然受到疫情影響，令汽車銷量整體下跌，不過新能能源汽車產銷量皆逆勢增長，創歷史新高，全年產銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛，按年增長7.5%和10.9%。12月，新能源車產銷更是創下歷史新高。按比亞迪全年新能源車銷量約19萬輛計，意味集團銷量佔全國的銷量接近一成四。

不過，雖然集團去年的業績亮麗，不過展望今年，特別是首季，管理層的預測較為保守，令市場失望。

首季盈利保守 料受金屬價格上升及政府補貼影響

管理層對今年首季的盈利預測，只是2至3億元，按集團去年第四季盈利8.21億元計，意味會按季倒退64%至76%，同時將是自去年首季爆發新冠肺炎以來最低的季度盈利（去年首季在疫情影響，集團首季僅得1.13億元。)

瑞信報告指出，管理層的首季利潤預測，只達到該行對其全年利潤預測的3至5%。基於首季指引遜預期，該行下調對其2021至2022年淨利潤預測7.5至7.8%，同時將目標價相應由310元，下調至280元。

分析認為，造成集團管理層的保守預測，主要是兩大原因，第一、將是與金屬等原材料價格上升，損害毛利率有關。集團曾表示，上游原材料價格波動，對車業盈利有影響。

翻查國家統計局數據，今年首兩個月，生產者物價指數按年升1.7%，高於預期，更錄得逾2年以來最大升幅。主要行業中，價格漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲14.1%，擴大4.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲12.1%，擴大3.2個百分點。這類原材料金屬價格上漲，將對汽車毛利率造成壓力。

瑞信報告指出，比亞迪的首季利潤預測，只達到該行對其全年利潤預測的3至5%。

去年獲政府補貼近17億 佔盈利40%

第二、是集團取得政府的新能源汽車補貼下跌，畢竟去年內地四部委聯合發佈《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，雖然通過延長新能源汽車補貼政策至2022年底，不過亦表明確未來兩年補貼將平緩退出。今年政府已經宣布，下調新能源車補貼，其中電動車、混合動力車及燃料電池車減幅達20%。

比亞迪去年共取得16.88億元政府補助及補貼，相當於集團全年盈利的40%，可見政府補貼對集團的業績影響大。

潘鐵珊指比亞迪股價自高位回調40% 消化不利因素

隨著內地新能源車行業近年擴張加快，市場競爭亦愈來愈激烈，今日先傳出在美國上市的中概股新能源車股蔚來及小鵬，計劃回來本港上市，並已向港交所遞上市申請。同時，小米傳出加入造車大軍多時，今日收市後終於確定消息。首期投資達100億元人民幣。相信未來比亞迪會面對的行業競爭將加劇。

對於愈來愈多企業加入新能源車業，官媒《新華社》發文指出行業面臨的問題，特別是虛假宣傳問題嚴重，甚至出現續航指標注水的問題，已成為制約行業進一步健康發展的隱憂。

事實上，有本港上市的新能源車企，如恒大汽車（0708），其估值已經升至5,300多億元，但該公司尚未有一款量產車型在售。根據其全年業績，從營收佔比來看，該公司98.79%營收來自醫療美容及健康管理收入，卻只有1.21%營收來自新能源汽車。因此，投資者挑選新能源車股投資時，要多加比較。

比亞迪的優點在於，集團是以電池起家，再逐步擴張至造車業。雖然新能源車的研發成本很大，不過集團有其他業務貢獻收入彌補，所以相較起新能源車同業，往往錄得億億聲的虧損，例如蔚來去年營運虧損達46億元等；比亞迪的業績尚有實際盈利支撐，顯得腳踏實地。

股價走勢方面，比亞迪股份自今年1月的高位278.4元，已經大幅回調近40%。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊接受訪問時表示，雖然集團的首季盈利預測，不及市場預期，不過認為行業仍處於增長期，相信影響短暫。同時，股價已經自高位回調近40%，亦已經消化了行業競爭等不利因素。反而，未來當同業蔚來及小鵬落實來港上市大計，相信對行業估值有正面推動力。因此，建議趁現價吸納。