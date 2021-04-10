反壟斷｜阿里巴巴頂格罰款 這是中共對「自己人」的懲戒

撰文： 陸一 最後更新日期： 2021-04-10 14:55

罰款182.28億元！中國市場監管總局對阿里巴巴「二選一」壟斷行為作出行政處罰。隨即中共黨媒《人民日報》發表評論文章：《規範是為了更好發展，「扯袖子」也是一種愛護》，黨媒放風什麼信號？

不少媒體發佈《人民日報》這條文章的時候，都只用了該標題的前半段：「規範是為了更好發展」，都不約而同的沒有在標題上顯示出後半句：「扯袖子」也是一種愛護。原因很簡單，看不懂。外界很難明白其意涵。要知道，「扯袖子」，是一箇中共體制內的用語。

在中共建制語境中，有比如「咬耳朵、扯袖子」此類詞彙，這是對幹部進行經常性管理監督的形象比喻。2013年6月28日，習近平在全國組織工作會議上指出，對幹部身上出現的苗頭性、傾向性問題，要及時「咬咬耳朵、扯扯袖子」，早提醒、早糾正，這是愛護幹部，而不是苛求幹部。不能睜一隻眼閉一隻眼，更不能哄着、護着，防止小毛病演化成大問題。經常「咬耳朵、扯袖子」有利於落實好從嚴管理幹部抓早抓小的要求。

「咬耳朵、扯袖子」是對中共幹部進行經常性管理監督的形象比喻，是從嚴教育幹部、從嚴管理幹部、從嚴監督幹部的重要措施，是監督執紀「四種形態」（ 咬耳朵、扯袖子，紅紅臉、出出汗）的內容之一。主要目的是通過對幹部經常開展同志式的談心談話，既指出缺點不足，又給予鞭策激勵，多做規範言行、防微杜漸、糾偏糾錯的工作，最大限度避免幹部犯錯誤、犯重複性錯誤、犯大錯誤。防止小毛病演化成大問題，避免「亞健康」惡化成「重症病」。

《人民日報》將用於中共幹部進行經常性管理監督的詞語用在對阿里巴巴的懲戒之後。從定性的角度，「扯袖子」就是人民內部矛盾。用中共話語體系來説，就是是「同志」關係。是為了大家一起發展的更好，而不是為了打擊傷害。《人民日報》在阿里鉅額罰單之後，用瞭如此話述予以評論，實際上是對阿里巴巴的加持。但一定要區分，對阿里巴巴的背書，並不是等於對馬雲的背書 。這是完全兩件事情。事實上，一段時間以來，去馬雲化的阿里巴巴發展路線已經顯現。

阿里巴巴反壟斷調查結案，處罰沒有超出市場的預期。此前，市場上一直傳聞會對阿里巴巴的罰款將在48億-500億之間，最終是180億，符合或者説低於市場預期。而且，並沒有對公司直接作出拆分等處理，比預想的情況要好得多。

阿里巴巴靴子落地。反壟斷調查結束，在資本市場上是利空出盡，有了結論就可以繼續輕鬆前行了。 對以後的發展就是定性後的順暢，符合國情，有了頂層設計，就可以放手發展。縱觀歷史，所有被反壟斷的企業，都是強者，也從來沒有一家企業是被反壟斷反死的。相反，越反越強的倒是比比皆是。