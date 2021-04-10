美國勞動市場怪現象　94%的失業人群﹕我不想再工作了！

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-10 18:31

據《華爾街見聞》報道，受新冠疫情影響，有超過一億美國人沒有工作，不過，最新的調查顯示，94%的失業人群不想工作。

是什麼導致了美國這種分裂的勞動力市場？

《彭博︿曾將其原因直指拜登數萬億美元的經濟刺激計劃。拜登的數萬億美元經濟刺激計劃正在激勵人們不去找工作掙錢，而是坐等一張鉅額支票。

美國人不想工作

美聯儲主席鮑威爾曾表示，有超過九百萬美國人仍然沒有工作，而美國勞工統計局（BLS）的最新數據顯示，有超過1億美國人沒有工作，更讓人驚歎，為只有685萬美國人想要重返職場，創紀錄的9,400萬人並不想要工作！

摩根大通曾指出，根據JOLTS數據，現在的美國的職位空缺也接近創紀錄狀態，這也表明美國存在嚴重的勞動力短缺，最終可能導致美國薪資上漲。

美國全國獨立企業聯合會（NFIB）曾報告稱，3月份，在接受調查的小企業中，有創紀錄的高百分比表示，他們有42%的職位空缺，而這一數據自1974年以來的平均水平為22%。

更令人驚訝的是，91%的受訪者表示，在過去三個月裏，他們幾乎沒有碰到合格的求職者，這是自1993年NFIB調查中加入該問題以來的第三高的水平。

更值得關注的是，3月份美國離職人數佔總就業人數的2.3%，僅比2001年的記錄低了0.1個百分點。

疫情讓人宅在家中

美國人為對工作如此「反感」？是什麼導致了美國這種分裂的勞動力市場？

新冠疫情是一方面原因，疫情讓更多人想要宅在家裏，尤其是面對客户的工種。

NFIB研究中心執行主任Holly Wade表示，由於新冠疫情導致學校停課，一些家長為了照顧孩子而拒絕工作。

拜登的刺激計劃導致美國人拒絕工作

但真正讓美國人鼓足勇氣拒絕工作的原因，是拜登政府的刺激計劃。

美國國會上一次批准的經濟救濟計劃是在9月6日之前，給每周的失業救濟金增加300美元。

慷慨的失業救助金成為人們找工作的攔路石。雖然主動拒絕工作，就不應該領取失業救濟金，但好像沒人會去查。

有些人表示，很高興每天呆在家裏就能每周賺500美元，而不是出去工作。

還有一些人認為自己永遠也找不到工作，所以甚至都不去嘗試。

加州的工作顧問Garcia表示，「我擔心，在經歷了這麼長時間之後，很多人將很難全職回到工作中。全職工作曾經是高標準的，但現在僱主們把工作分成兼職工作來吸引求職者。」

憂千禧一代遠離工作

美國民主黨可能從未想到這樣的後果，但保守派們從一開始就警告説，如果免費發錢，工作的慾望就會消失。

分析人士對此表示擔憂，美國就業市場的轉型或許演變成另一個危機，它讓現在美國最重要的千禧一代在遠離工作。

此外，Pew Research Center2020年10月份的一項調查發現，因新冠疫情而遠程工作的18至29歲人羣中，有53%的人表示，他們沒有動力全身心投入工作。