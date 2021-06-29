巴克萊下調中國GDP預測至增長8.4%　但睇好香港樓價

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-29 19:08

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，中國率先爆發疫情，但也率先走出疫情，惟上半年經濟增長已達頂峰，預計在高基數和內需銷售疲弱下，將中國全年GDP預測由9.4%下調至增長8.4%，下半年中國經濟增長將變得溫和。

「中國力推雙循環，惟難度甚大，中國極力尋找方法推動消費，但是市民並無得到政府太多津貼，即使是有，亦只限於個別城市，甚至是近期亦無大型刺激消費措施」，常健指，中國第二季的假日數據可見，中國自疫情後的消費模式有所改變，加上耐用品銷售表現疫弱，汽車銷售數據錄得下跌，料中國上半年消費增速已見頂，而中國低收入人士的收入復甦緩慢，均令中國下半年經濟增長帶來壓力。她亦指，對於市場熱議的PPI與CPI傳導問題，目前消費疲弱之下，廠商或零售商更難加價轉嫁至消費者。

巴克萊下調中國GDP預測至增長8.4%。

今年首5個月，美元計價，出口按年增長40.2%。常健預計中國出口數字將由極高增長的水平之下急速減慢，預計第三季增長約10至15%，第四季增長約0至5%，而全年出口仍按年增長20%，較2020年和2019年的增長4%和0.5%為多。

調升本港GDP預測至增長7.5%

香港首季GDP按年增7.9%，扭轉連續六個季度收縮情況。巴克萊將香港今年GDP增長預測調高至7.5%，常健表示，本地疫情逐漸受控，以及5,000元消費券即將發放，均將促進本地消費復甦。而樓價方面，她預計亦將持續上升，其中，低息環境、住屋供應不足，以及有傳內地即將恢復通關，內地買家亦將撑起樓市。