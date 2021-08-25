騰訊投資1000億一舉兩得　展示共同富裕可得120分｜共同富裕

承上兩文所指，「共同富裕」為中國國策，為下一階段經濟目標。在中國營商，中央的政策思路最要捉緊。與西方思想不同，中國以社會主義原則管治，「三次分配」將資源分配，而中國科企明白政策思維，已作出行動，並捕捉下個政策風口。



中共中央財經委員會第十次會議上提到的「三次分配」是指，第一次分配是由市場按照效率原則進行分配；第二次分配是由政府側重公平原則，通過稅收、社會保障支出等進行再分配；第三次分配是在道德力量的作用下，通過自願捐贈而進行的分配。

企業家們紛紛嗅到中央的話語，大型科企在「三次分配」道出以先，便提前主動出手做至第三步。騰訊（0700）宣布將會再投放500億元啟動「共同富裕」專項計劃，連同早前的4月「可持續社會價值創新」戰略項目，合共捐贈1,000億元人民幣，而其主席兼首席執行官馬化騰早在4月也承諾捐出77億美元，協助鄉村地區脫貧。

中共中央財經委員會第十次會議上提到的「三次分配」，企業們已提前作出回應行動。

騰訊展示既能參與國家政策 又平衡業務發展

就4月19日騰訊公布的新藍圖「可持續社會價值創新」戰略項目，對包括基礎科學、教育創新、鄉村振興、碳中和、FEW（食物、能源與水）、公眾應急、養老科技和公益數字化等領域展開探索。這是騰訊在 2018年「930變革」（即是發展雲業務及微信等數字化轉型）後的又一次戰略升級。

從2018年當年的「紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網」到現時的「推動可持續社會價值創新」，騰訊更表明這社會價值創新戰略將成為騰訊發展的基石，連繫騰訊所有核心業務。從此可見，騰訊既在鄉村幫助滅貧，又可紮根其中，與政府和公益機構合作，亦是集團看見了生意的機會，而推出戰略項目及作出升級行動。

至於騰訊在8月18日又公布投放500億元啟動「共同富裕」專項計劃，結合自身數字和科技能力，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續幫助。

現時，人們的生活，不論是衣、食、住、行均離不開網絡世界。騰訊這樣加大投資，一方面將傳統公益方式升級為公益捐贈，與可持續創造並重，利用數字技術和平台優勢，實踐可持續社會價值創新。另一方面，將結合集團各產品及業務，繼續發展下沉市場，打入鄉村之中。這實是向外界發出訊號，騰訊有能力且有條件參與國家政策之中，同樣地又能捕捉下一個政策風口。企業家的鼻子最為靈敏，騰訊可一舉兩得，何樂而不為？

各企業亦有捐獻行為，阿里巴巴創辦人馬雲以32.3億元人民幣位列福布斯中國慈善榜榜首。

慈善公益非功利 回饋社會應自願

當然，慈善公益並非功利，更不應涉及利益輸送，同時，企業回饋社會也應屬自願，不應強迫捐獻或作情緒勒索，而受助者亦應以感恩的心接受。

除了騰訊之外，各企業亦有捐獻行為。阿里巴巴創辦人馬雲以32.3億元人民幣位列福布斯中國慈善榜榜首，美團創辦人王興6月將5731.9萬股股票轉讓予旗下基金會，價值179億元，以推動教育與科研等公益事業。

另外，小米亦在7月將6.16億股公司B類股份捐予旗下兩個基金會達174億元。字節跳動創辦人張一鳴也向其家鄉的教育基金捐贈5億元人民幣，拼多多創辦人黃崢2020年將公司2.37%的股份捐贈給繁星慈善基金，同時亦向浙江大學捐贈1億美元。

深圳在未來2至3年只有這間私家醫院落成。（受訪者提供）

中國實現脫貧，並進入小康社會。在8月17日召開中央財經委員會第十次會議上，強調要擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，「促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標扎實邁進」。

當中的共同富裕所指的並不是少數人的富裕、不是整齊劃一的平均主義，亦不是劫富濟貧，不是養懶人，不是城鄉和地區差異徹底消失，而是以具實力且優勢的「前浪」企業帶動後浪推進，從而提升至人民生活質素。

取之於社會，回饋於社會。過去數十多年，中國一直以補貼形式扶持各種企業，又以稅務優惠減輕科企的營運成本，如今民營企業壯大了，也可為社會多作出一份力。企業家可按自身能力回饋社會，與業務並行發展，這亦是企業家與資本家之分別。