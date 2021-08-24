習近平提共同富裕次數倍增 　科網企業監管如何解讀？|財經評論

「共同富裕」最近廣受市場討論，主要是源於上周二（17日）的中共中央財經委員會會議上，國家主席習近平強調要促進「共同富裕」。其後中港股市一同急跌，當中恒指全周累挫逾1,540點，跌幅逾5.8%，創下去年3月初以來最急的一周跌幅；至於內地A股亦扭轉連續兩周升勢，滬深300指數全周挫3.6%。



市場發現中國國家主席習近平提到「共同富裕」一詞的次數在今年內倍增。據《彭博》統計，自去年起，習近平提及「共同富裕」的次數明顯增加，今年截至目前，這個詞在習近平的各大演說和會議中共出現65次，相較去年全年僅出現30次。



今次會以一連兩篇文章，從「共同富裕」的政策發展開始，談討對科網企業監管影響，預示未來政策風險走向，以及分析企業價值。



國家主席習近平於上周會議，強調要促進「共同富裕」，其後中港股市一同急跌，港股創下去年3月初以來最急的一周跌幅。（新華社）

股市跌浪在上周二會議後展開

首先，上周的中共中央財經委員會會議上，國家主席習近平強調要促進「共同富裕」。他並提到要構建「初次分配」、「再分配」、「三次分配」協調配套的基礎性制度安排，又誓言「合理調節高收入」，鼓勵回報社會，尋求多管齊下以形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

回看上周股市跌浪，發現在周二會議當日，中港股市出現突如其來的跌勢，當日恒指最多挫逾2%，收市跌1.7%或435點；內地滬深300指數，更最多急挫2.4%，收市跌2.1%。

政策：共同富裕早於年前提出 首個示範區選址浙江省

不過，首先需要問的是，「共同富裕」是一個上周才剛開始提出的新政策嗎?翻查內地監管文件，其實「共同富裕」絕非新事物。

早於2020年10月，中共在十九屆五中全會提出，到2035年全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。其後經過約半年多，也就是今年6月，正式將浙江選為共同富裕示範區，亦訂下目標，至2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展。

可見，「共同富裕」在過去一段長時間，其實已經成執政者逐步推行的方針。

那麼第二個問題是，為什麼在上周二中央財經委員會上，強調「共同富裕」之後，股票市場會隨即急跌，特別是科網龍頭股的跌勢更驚人。巨頭阿里巴巴股價創本港上市以來新低，騰訊以市盈率計已經跌至21倍，是中美貿易戰以來的低位。

阿里巴巴股價近日跌至本港上市以來新低。（美聯社）

共同富裕不等於劃一平分利潤

相信原因與市場對於「共同富裕」的反應及理解，解讀為內地對在市場現處支配地位的中資科網龍頭股，不會放鬆監管。因此，在會議後，科網股的跌幅明顯加劇。

不過，內地政府主張「共同富裕」，是否就相當於拿科網平台企業「開刀」，要企業「交保護費」?這個話題，似乎也不能簡單地劃上一個等號。

中共現在提出的「共同富裕」，並不是上世紀的「大鑊飯」模式，將資源全部在集中在政府部門，然後按「平均劃分法」，將財富及資源平均分配給每一個人。反而，現在提出的「共同富裕」，是傾向一種「先富帶動後富」的模式，以此逐步達到共富。

要做到這種提高整體市民生活水平的局面，企業的角色是不可能抺殺，亦不應遭排除在政策之外的。科技企業對於社會進入新經濟模式，是有明顯的作用。特別是疫情期間，內地各地都在封城及嚴格實行社交距離措施，當時外賣平台美團，就急速擴展業務，確保了市民能夠安在家中用餐，減少外出，對疫情控制發揮重要的功能。

騰訊估值已經跌至中美貿易戰以來的低位。（中新社）

不過，美團、阿里等科網平台，在取得市民消費及零售大數據後，同時亦有濫用數據，獲取利益推高生活成本的副作用出現，造成了所謂的「大數據殺熟」問題。

「大數據殺熟」是指互聯網電商平台，透過大數據估算了用戶的消費模式，對不同用戶提供不同的價格，實行差別定價，而非統一價格。結果是舊客戶看到的價格，反而比新客戶要貴，損害了消費者權益。

「大數據殺熟」之所以存在，根源還是因爲運營商及平台掌控著億萬用戶的個人隱私，由出行數據、及至消費及飲食數據，都在科網平台手上。

「大數據殺熟」之所以存在，根源還是因爲運營商及平台掌控著億萬用戶的個人隱私，(美團App介面)

風險：共同富裕成國策 反壟斷監管難言告終

若整理今年以來，內地推出多宗反壟斷監管政策，從上半年的重罰阿里涉及電商平台「二選一」壟斷；以及下半年對騰訊多年交易併購的反壟斷等各式各樣監管措施，都是圍繞在科網平台的濫用了大數據的問題之上。由於數據、流量及財富，都集中在少數科網巨頭公司之上，對其他企業競爭者及社會民眾都會產生負面影響。

對其他企業競爭者而言，科網巨頭公司獨佔大數據，令到其他後來者，難以享有公平的競爭機會，不利產業創新。對於社會民眾而言，大數據殺熟有效推高了科網企業盈利能力，不過錢卻是來自市民的生活成本提高之上。這樣一來，自然是有違「共同富裕」的政策，亦因此，今年監管機構就接二連三推出新政策手段，意圖扭轉現時的行業壟斷問題。

綜上所言，在「共同富裕」的政策框架下，各式各樣利用大數據，損害民生利益，推高民眾生活成本的企業營運模式，將會逐步面對涉及反壟斷及數據安全的監管。固然，這對公司的股價表現，將難免面對一輪陣痛。

不過，若果單單因監管收緊，就認定科網龍頭股的投資機會全失，也可能會是白白錯失了低位投資機會。

MSCI Inc. 董事長兼執行長Henry Fernandez指出，監管合規令中國市場承壓的情況，每三年、四年、五年就會有一次，市場很快就恢復過來。（視覺中國）

展望：MSCI指監管令股市急跌屬常態 看好市場恢復

全球最大的指數提供商MSCI Inc. 董事長兼執行長Henry Fernandez在接受彭博電視採訪時指出，監管合規令中國市場承壓的情況，「每三年、四年、五年就會有一次，市場當時顯然會遭到拋售。但之後很快，市場就恢復了過來，並邁向新高。」

摩根大通全球市場策略師桑托斯（Gabriela Santos）認為，科網股暴挫，只是投資中國股票的正常現象，也是未來五到十年內，將中國從中等收入國家轉變為高收入國家的副作用。即使MSCI中國指數這輪跌勢，令其過去半年市值損失約三分之一，不過這種下跌在中國是典型，並且股票往往在未來半年反彈高達20%。

大和認為內地開徵新稅機會高

展望下一步，「共同富裕」國策，除了預計會令到科網企業繼續面對反壟斷監管之外，還會對科網企業帶來什麼影響呢?券商大和認為，在某個階段很大可能仍會開徵新稅。事實上，過去多年有關房地產、遺產和資本收益徵稅的討論不少，報告相信只是時間問題，而下次的人大會議可能是合理的時間點。早前龍頭企業阿里巴巴已經預先警告，多年來政府為互聯網行業提供的稅收優惠將縮減，部分業務已不再被列為可享10%稅率的「重點軟件企業」。

面對政策風口轉變，騰訊、阿里等一眾龍頭科網企的管理層，紛紛嗅到中央的話語，大型科企在「三次分配」道出以先，便提前主動出手做至第三步。請參看下一篇文章《騰訊投資1,000億一舉兩得 展示共同富裕可得120分｜巨子點評》。