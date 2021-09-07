內地官媒：「橫琴方案」+「前海方案」將為港澳帶來什麼？

9月5日，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。

9月6日，《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。

據內地官媒《經濟日報》報道，連續兩天，兩份重磅文件，對粵港澳大灣區高質量發展具有重要意義。

橫琴方案」為澳門長遠發展注入強勁動力

國務院港澳事務辦公室發言人表示，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》是中央從國家戰略全局的高度支持澳門經濟適度多元發展的重要舉措，是豐富「一國兩制」實踐的制度和體制創新，為澳門長遠發展拓展了空間、勾畫了藍圖，必將為澳門經濟發展注入強勁動能，有力推動澳門更好融入國家發展大局，促進澳門長期繁榮穩定。

發言人表示，經濟適度多元發展是關係澳門繁榮穩定和長治久安的重大課題，中央高度重視。「橫琴方案」緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展這個「初心」和主線，突出體制機制改革創新，賦予橫琴粵澳深度合作區「促進澳門經濟適度多元發展的新平台」「便利澳門居民生活就業的新空間」「豐富『一國兩制』實踐的新示範」「推動粵港澳大灣區建設的新高地」四大戰略定位，並結合國家發展大局和澳門實際情況，提出了合作區建設分步走的發展目標，明確了大力發展促進澳門經濟適度多元新產業、加快建設便利澳門居民生活就業新家園、着力構建與澳門一體化高水平開放新體系、不斷健全粵澳共商共建共管共享新體制等主要任務，為澳門經濟發展注入新動能，為澳門居民就業生活提供新空間，增強了澳門抵禦外部風險挑戰的能力，順應了澳門同胞對美好生活的期待和嚮往，意義重大，影響深遠。

發言人表示，對香港、澳門發展而言，「一國兩制」是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略是新的重大機遇。「橫琴方案」的出台和實施，充分表明了中央進一步深化改革、擴大開放的強大決心，充分體現了中央對澳門長遠發展和民生改善的有力支持以及對澳門同胞福祉的最大關愛，充分彰顯了中央不斷豐富和發展「一國兩制」實踐的堅定信心。

「前海方案」為香港發展提供新機遇

國務院港澳事務辦公室發言人表示，《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，是對香港經濟社會發展的重大利好。

發言人指出，「前海方案」以「擴區」和深化改革、擴大開放為主題，大幅擴展了前海深港現代服務業合作區的發展空間，明確提出了打造全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門户樞紐的目標任務。其中特別強調推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，並圍繞現代服務業創新發展、打造國際一流營商環境、深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平等方面提出了一系列具體舉措。所有這些都體現了中央對香港長期繁榮穩定和民生福祉的高度重視，彰顯了香港在高質量建設粵港澳大灣區中所具有的突出優勢，必將為香港發展拓展新空間、注入新動能、提供新機遇。

發言人表示，香港已實現由亂轉治，正開啟由治及興的新進程。「前海方案」的實施可謂恰逢其時。希望香港特區政府和社會各界進一步凝聚發展共識，抓住機遇，用好中央支持政策，發揮香港獨特優勢，不斷深化粵港互利合作，在融入國家發展大局進程中實現香港更好發展。