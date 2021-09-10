恒大債務風暴　中國PPI創13年新高　前海發展｜巨子一周精選

中國國務院決定建設橫琴粵澳深度合作區、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放，將前海合作區總面積擴大逾7倍，至120平方公里。對香港的機遇及挑戰如何理解?

中國恒大債務風暴再受市場關注，恒大股價再創2017年來新低，債券價格面值挫一半，雖然恒大陷入流動性危機，不過內地政府為保金融風險可控，最後國資介入可能性極大。近期已有消息指，國務院金融穩定發展委員會，同意恒大與銀行協商貸款展期提議。想了解更多，請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

中國恒大債務風暴再受市場關注，恒大股價再創2017年來新低

1、恒大不是中國版雷曼｜企業熱評

中央出手的本意，並不是幫助某個企業，而是處理流動性，以保證全局金融風險可控。（閱讀更多）

2、自救之路困難重重 中國恒大跌破發行價｜企業熱評

恒大可能受到某些非客觀理性研究報告的影響，從而產生戰略誤判，低估行業寒冬的威力。（閱讀更多）

3、「金融巨鱷」索羅斯與中國的新仇舊恨｜巨子點評

1998年後索羅斯在中國事務上漸趨低調，在中國市場上也鮮有獲利。這與甄選優質企業，以投資長線著稱，一直看好中國經濟發展的「股神」巴菲特（Warren Buffett）形成鮮明對照。（閱讀更多）

前海合作區總面積擴展至120.56平方公里。（中新社）

4、前海方案提擴大金融開放 香港應存危機感｜巨子點評

相信港府要再加快步伐，原因是從《前海方案》可見，中央有意打破資金的限制，加大人民幣跨境流通。一旦前海可成為在岸的人民幣自由流通地區時，那香港的地位會是怎樣？（閱讀更多）

5、中國8月PPI增速創2008年來新高 貨幣寬鬆短期無望｜巨子點評

工業品價格可能仍然會維持在高位震盪的格局。由於PPI和CPI剪刀差已經擴大至8.7%，後續貨幣寬鬆的可能性不大。（閱讀更多）

6、騰訊跌穿500元 重蹈2018年覆轍 ? 遊戲重要性今非昔比！

若簡單地將騰訊今時今日的業務性質，直接和2018年做直接對比，是忽視了集團近年來將業務拓展及佈局海內外各大科企獨角獸的進展（閱讀更多）