港股下周睇實三頭馬車數據　專家：網遊政策無得估　寧選航運股

港股雖在周四急挫逾600點跌穿二萬六，不過周五跟隨內地A股回穩，埋單計數恒指全周仍升300餘點或1.2%；是連續第三周向好。展望下周走勢，中美兩國將會公布重磅經濟數據，將左右投資氣氛。專家估計恒指連升三周後，將會在20天線左右先行整固，投資部署上，直言內地網絡遊戲業的監管「無路捉」，政策風險高；反而看好航運股，正處環球經濟復甦、運費上升周期。



下周中美發重要經濟數據

下周中美兩國將會公布重磅經濟數據，美國將於下周二(14日)公布8月通脹數據，市場料核心通脹會繼續維持在4.3%的高位，將令美聯儲有提早縮表收水的壓力。

下周三(15日)中國將公布「三頭馬車」經濟數據，即是零售銷售、固定投資及工業增加值數據。由於上月中(8月16日)內地公布相關數據全遜市場預期，拖累中港股市下挫，在數據公布後接下來五個交易日，恒指出現四跌一升，累計下挫5.8%，跌至低位見24500點水平，創逾一年低位。因此，投資者要份外留意。

上次內地公布三頭馬車經濟數據全遜預期，拖累恒指直挫至逾一年低24500點水平(資料圖片)

三頭馬車中 投資者關注零售銷售增長

現時市場特別關心的是零售銷售增長數據，7月份的數據按年增8.5%，大幅低於預期的增長11.5%。最新綜合現時投資界預期，8月份的數據有機會未能「保八」，增長放慢至7.9%。

內地對互聯網平台的監管續困擾市場，本周以騰訊及網易為首的網絡遊戲股，一度急挫，事關有報道傳出內地會停批新遊戲，其中網易單日挫11%，騰訊亦下跌逾8%，創下逾一個月以來最大單日跌幅，不過股價在翌日回穩。京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，雖然現時官方未有公布任何實際的監管措施，要求內地網遊企業遵守，不過認為政策風險「無得避」，不建議貿然猜度政策入市。

一則內地將停批新遊戲的消息，拖累騰訊網易單日急挫，彭偉新認為認為政策風險「無得避」(資料圖片)

內地出口額創下歷史新高 專家及投行齊看好航運股

相反，他建議可以留意一些能夠受惠環球經濟復甦的股份，例如航運股，直指行業是「少數處於上升周期的股份」。

今年以來航運價格屢見高位，中國出口集裝箱運價指數(CCFI)今年以來累計升近90%。亞洲到歐洲、地中海、美西及美東等主要航線，運價續揚再創高，帶動多間航運股盈利破頂。

過去一個月多間航運股表現皆跑嬴大市(巨子製圖)

翻查航運股股份表現，過去一個月多間航運股都表現皆跑嬴大市，累計升幅達到13%-19%。(詳見上表)。

當中升幅最多的東方海外，於周五宣布以先舊後新方式配股，配售價每股151元，較昨日收市價折讓約8.8%，預計集資淨額約34.8億元。

東方海外宣布以先舊後新方式配股，集資淨額約34.8億元(資料圖片)

東方海外高位配股 專家指識揀時機

不過，彭偉新表示，今次配股的集資用途明確，是用來購買新船，反映管理層看好今次航運上升周期，可以維持一段長時間。而且投行早前亦上調股份目標價，今次配售反應亦偏好，認為投資者可趁今日股價回落，買入作長線持倉。

投行摩根大通近日發表集裝箱運輸行業報告表示，中國在今年8月份出口額創下歷史新高，強勁的終端需求一直是航運現貨運費持續上漲的關鍵因素。該行認為，全球貿易效率仍然受到很大阻礙，由船舶、港口運力、卡車、集裝箱、甚至連卡車司機均呈短缺。美國主要港口運營商預計相關供應壓力至少會持續到2022年年中，因為世界各地的疫情捲土重來導致各個港口採取嚴格防疫措施。

在一眾行業股份中，該行看好「增持」中遠海控、東方海外及長榮，因與歐洲和日本同業相比估值更具吸引力。