恒指連挫兩周內房上演天與地　碧桂園母子藍籌最強　恒大獨尋底

本周中秋佳節恒指上演二萬四攻防戰，於周初穿24000關，跌至23771點創近一年低。跌市主因是內房龍頭恒大債務危機愈演愈烈，不過在恒大經歷「股債雙殺」危機之時，部分龍頭內房同業卻在亂市下趁機擴張，支持股價逆市向好。本周升幅藍籌冠亞軍，「清一色」由碧桂園（2007）及旗下物業管理股碧桂園服務（6098）包攬，集團剛斥百億收購富力物管業務。



傳北京要求「守規矩」 五大地產股市值蒸發840億元反彈乏力

恒指「黑色星期一」急挫逾千點

港股本周僅四個交易日，恒指經歷「黑色星期一」，在本港地產股拖累下，周一急挫最多逾一千點，至周二更刷今年新低位23771點。幸而，周三中秋假期後，港股復市略見反彈，在二萬四大關整固。

總結全周，恒指本周累跌2.9%或728點，是連續第二周下挫，不過跌幅較上周收窄。科指更傷，本周累跌4.5%或292點。

傳北京要「守規矩」 五大地產股市值蒸發840億元反彈乏力

本周跌市的元兇，可謂離不開房地產行業，除了內房恒大地產債務危機繼續發酵，今次連本港地產股亦捱沽。

跌勢全因外電《路透》報道聲稱，北京當局要求香港地產大亨「守規矩」，不再容忍「壟斷行為」，並敦促解決香港住房短缺，令到本港五大地產股市值單日合共蒸發約840億元，當中農地土儲佔比高的恒地（0012）、新地（0016）及新世界（0017）單日急挫10%至13%。其後三個交易日，仍處低位橫行格局。

恒大債務問題引發多國央行關注。（路透社）

恒大債務問題引發多國央行關注

至於內房恒大的債務問題仍未休止，由於恒大總負債達1.97萬億元人民幣是內地GDP的2%，當中不少是境外美元債，而且持貨的不但是歐美機構大戶，如貝萊德、瑞士銀行及滙豐；更牽涉到國家級的年金投資，如日本政府退保投資（GPIF）中亦有恒大債券持倉。多間國際央行包括瑞士、日本及美國都罕有開腔談及恒大的債務危機。

股價方面，中國恒大（3333）上周累插三成後，本周再挫逾7%，恒大汽車（0708)）繼上周「腰斬式」瀉46%後，本周再挫25%。

本周藍籌升幅四強股， 清一色龍頭內房及物管股(巨子製圖)

亂市下趁機擴張 碧桂園百億收購富力物管

俗語有云「一雞死一雞鳴」，雖然投資者恐慌式拋售恒大系內股份，不過對於同業卻未有完全看淡，特別是對一些龍頭內房股，本周藍籌股升幅四強，「清一色」是龍頭內房及相關物業管理股（詳見上表）。

當中，碧桂園服務全周累升7.6%，是升幅最大的藍籌，主因集團在亂市下趁機擴張，斥不超過100億元人民幣，收購富力大股東私人持有的物業管理業務資產。投行高盛指出，收購事項有助碧桂園服務鞏固在先進城市的佈局，亦看好該公司行業領導地位帶來的快速增長，對該公司維持「買入」評級，目標價89元。