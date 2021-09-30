阿里出手騰訊點拆招？ 恒大債務下人行罕見談地產｜巨子一周精選

內房中國恒大二萬億巨額債務問題纏繞市場多時，從目前官方的態度來看，很可能最終會出現「保房不保企」的結局。同時，人行在第三季度貨幣政策委員會例會上，罕見提到：「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。」，是時隔18年後再次提到房地產問題。從會議表述來看，熬過房地產高壓政策的市場參與者，似乎已經從黑暗中感受到黎明的光亮。

除了內房問題持續困擾大市外，本周科網龍頭亦有大動作，「拆牆」行動已經從平台間相互開放外鏈，擴展到移動支付領域。阿里確認，旗下的餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等多款App應用已接入微信支付，變相向騰訊施壓。想了解更多，請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

1、阿里接入微信支付刺激股價大漲 騰訊如何應對 ｜企業熱評

這就讓阿里的對外發聲，有了一層呼應政策的含義，不僅為螞蟻集團減壓，也把球踢給了騰訊一方。（閱讀更多）

2、烏鎮互聯網大會｜馬雲馬化騰均缺席 馬斯克表態加大投資中國

雖然阿里巴巴集團CEO張勇、美團創始人兼董事長王興、小米創始人雷軍都出現在烏鎮會場中，但是包括馬化騰、馬雲、李彥宏在內的三位網路圈內最重要的大佬，目前並沒有公開露面，而前幾年大佬們在烏鎮的飯局與河畔夜話，似乎也成為了歷史。（閱讀更多）

內房債務風暴

3、獨家：恒大負債表極亂 內部失控 亟需話事人一錘定音

恒大的錯，自己要負責，恒大的債，政府不可能照單全收。（閱讀更多）

4、房企大浪淘沙 有人「斷舍離」有人「買買買」｜巨子點評

並非所有房企都需要「斷舍離」。過去幾年經營保守的房企反而在土地市場上「買買買」，成為房企中為數不多的擴張者。（閱讀更多）

5、中國央行罕見釋放房地產寬鬆信號 持續高壓迎來反轉｜巨子點評

高達兩萬億元人民幣的負債雖然不至於產生系統性風險，但也足以給金融機構和房地產企業敲響警鐘，從目前官方的態度來看，很可能最終會出現「保房不保企」的結局（閱讀更多）

6、恒大未完又添融創 危機一觸即發？ 人行連日放水合計超過6000億

這批債務達萬億級的內房企業，接連出現債務問題，到底會否在內地觸發一場債務風暴，投資者該如何衡量風險等級? 關鍵因素應是看內銀會否「落雨收遮」。（閱讀更多）