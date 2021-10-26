招行股價逼近歷史高　四大內銀收息超過7厘　本周放榜專家選呢間

踏入中資金融股季績期，招行（3968）上周打頭陣，公布首三季多賺逾22%，勝預期。業績出爐後股價連續兩日造好。本周輪到四大國有內銀股工農中建行接力發業績，走勢能否如招行一樣?專家認為，論收息能力，四大內銀息率升至7厘至8厘（詳見下表），同時對壞帳的撥備率高，有助抗衡內地房地產債務問題，建議選建行（0939）業務較穩健。



四大國有內銀本周業績，股息率達到7厘至8厘(巨子製圖)

平安銀行首三季多賺30% 同業最強

大型上市內銀股中，招商銀行及內地A股上市的平安銀行已經率先公布業績，暫時平安銀行以首三季多賺30%、盈利291.35億（人民幣‧下同）的成績表，力壓同業，成為盈利增幅最強內銀。至於招商銀行首三季純利按年增長22.21%至936.15億元。

要衡量一間銀行的賺錢能力，首要看其放貸業務的利潤率，可以從淨息差去作比較。招行第三季淨利差2.37厘，按季下降1個基點；淨利息收益率2.47厘，按季上升1個基點，主要因高收益的信用卡貸款增長較快，加上準備金率下調因素影響，生息資產結構改善。

至於平安銀行，今年第三季淨息差為2.75厘，比招行更高，不過較第二季回落了4個基點。分析指出主因零售貸款利率降低。

平安銀行首三季多賺30%、暫時力壓同業，成盈利增幅最強內銀(資料圖片)

投行看好招行息差改善

對於招行及平安銀行的業績，投資界都認為「交到功課」。花旗報告指出，招行淨利息收益率及資本充足率為季績亮點。其中淨利息收益率按季升1基點至2.47厘，受惠於銀行同業拆息上升及債券融資成本下降，抵銷信貸息率下跌及存款成本上升的影響。資本充足率方面，招行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別按季升42、39及35個基點，至分別12.31%、13.86%及16.36%，

單論盈利能力，兩間銀行都超出市場預期。不過，由於今年內房龍頭中國恒大的萬億債務問題持續困擾市場，投資者擔心內房債務問題會否火燒連環船，拖累銀行業。今次業績報告中，內銀又如何回應市場憂慮呢?

招行業績後股價連升兩日，距離歷史高位僅4% 。﹙視覺中國﹚

招行披露內房不良貸款餘額逾46億元

招商銀行首次在業績中，詳細披露該行管控房地産領域風險的情況。截至9月末，該行實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務餘額合計5,203.92億元，其中，對公房地産貸款餘額3,588.74億元，較去年底增165.54億元，不良貸款為46.23億元，較去年底增加4.85倍。

受政策調控及部分房地産企業信用風險暴露影響，截至2021年9月30日，招行對公房地産不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點，低於公司貸款不良率0.18個百分點，對公房地産貸款資産質量在可控範圍內。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，四大內銀息率升至7厘、8厘，大致反映了市場的負面因素，相信股價再跌空間不大，建議分段吸納建行。(資料圖片)

招行業績後連升兩日 距離歷史高位僅4%

總括而言，從平安銀行及招行的業績顯示，第三季利潤能力持續改善，不過由於由中國恒大引發的內房債務問題持續，即使銀行已經強調貸款獲得足夠撥備，市場的戒心相信會持續一段時間。不過從股價表現看，招行在業績公布後，股價連續兩日向好，重上68元，本月至今股價已經累升逾9%，距離歷史高位70.95元不足5%，反映出投資者仍然願意承擔風險。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，招行股價表現突出，全因財富管理業務表現一支獨秀。

對於本周將公布業績的四大內銀股，他認為難以追上招行的股價爆炸力。不過，論收息能力，四大內銀息率升至7厘、8厘，同時對壞帳的撥備率高，大致反映了市場的負面因素，相信股價再跌空間不大，建議選業務較穩健的建行，可以現價分階段吸納。

對於近期困擾市場的房地產債務問題，內地官方金融機構積極介入，調節對準買家以及發展商兩方面的資金投放。（Reuters）

劉鶴指地産市場風險總體可控 滿足合理資金需要

本月20日，國務院副總理劉鶴在金融街論壇年會上表示目前房地産市場風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地産市場健康發展的整體態勢不會改變。其後，銀保監會明確表示要督促銀行落實房地産開發貸款、個人住房貸款監管要求，要在貸款首付比例和利率方面對首套房購房者予以支持。目前，青島市已首先全面打開貸款額度，放款速度也已開始提升，個貸和房企現金流壓力正在得到緩解，但集中度要求對貸款投放仍將形成約束。

對於近期困擾市場的房地產債務問題，內地官方金融機構積極介入，調節對準買家以及發展商兩方面的資金投放，亦即是對樓市的供應及需求兩方面共同出手，確保資金能夠精準到位，因此恒大的債務問題，跟當年的雷曼處境截然不同。中央政府針對確保市場流動性充裕，保證全局金融風險可控。