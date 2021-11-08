雙重利好撐東盟市場　香港更需加快做大離岸人幣資金池｜財經評論

中國今年出口強勁，首十個月出口總值按年增長逾三成，而《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將於明年1月1日生效，東盟地區內相互降低關稅，既促進區內經濟，亦為明年出口高基數效應去除部分憂慮，並有利人民幣逐步國際化。



中國出口強勢持續，以美元計價，10月份按年增長27.1%，至3,002.2億美元，高於市場預期升22.8%，出口額連續第二個月企於3,000億美元歷史高位之上，進口按年增長20.6%至2,156.8億美元，低於預期，貿易順差由前值667.6億美元擴大至845.4億美元，創月度歷史新高。累計首十個月，中國出口2.7萬億美元，按年增長32.3%，進口2.19萬億美元，按年增長31.4%。

按地區來看，東盟是中國的最大貿易夥伴。今年首十個月，中國與東盟（ASEAN）貿易總值增長20.4%，佔中國外貿總值的14.4%；中國與歐盟貿易總值增長20.4%，佔中國外貿總值的13.7%；中美貿易總值增長23.4%，佔中國外貿總值的12.5%，可見中國對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口額均錄得增長，而中國將加強與其最大貿易夥伴的結連。

中國出口強勢持續，以美元計價，10月份按年增長27.1%，而東盟是中國的最大貿易夥伴，佔中國外貿總值的14.4%。（中央社）

RCEP明年生效 人幣國際化為大勢

《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將於明年1月1日生效，而RCEP明年對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳洲等4個非東盟成員國率先生效。RCEP廢除成員國間包括汽車零件與農產品在內的貿易關稅，也保護包括知識財產權與電子商務在內的相關規則。

中方表示準備好降關稅，在上半年完成了關稅減讓表的轉版，目前降稅實施方案已進入國內報批程序最後階段，可保證在協定生效時即可履行降稅義務。而日本政府則估算，15個國家加入的協定生效，對日本實際國內生產總值（GDP）的提高約為2.7%，多過跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的約1.5%。同時，RCEP意味日本86%對中國的出口和92%對韓國的出口將實現零關稅，比目前的8%和19%大幅增長。

RCEP有助促進亞太地區經濟，同時亦有利人民幣國際化。近年，中國人民銀行與印尼、 馬來西亞、泰國、新加坡、老撾等央行簽署了雙邊本幣互換協議，又與老撾央行簽署了本幣合作協議。2015年，中國與東盟的跨境人民幣結算量超過4,700億元人民幣，佔中國跨境人民幣結算量的11％以上。5年後的2020年，人民幣在東盟的使用大幅增長。據中國人民銀行的《2021》人民幣國際化報告，中國與東盟間人民幣跨境收付金額合計為4.15萬億元，按年增長 72.2%，佔期內人民幣跨境收付總額的14.6%，較2019年提高2.4個百分點。

《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將於明年1月1日生效。巴曙松認為香港應爭取成為一個離岸人民幣資金池，而不單只是渠道。

香港要做大離岸人民幣資金池

環球銀行金融電信協會（SWIFT）人民幣追蹤指標數據顯示，9月份人民幣國際支付份額由8月份的2.15%升至2.19%，全球交易使用量位列第5位。香港已是全球最大離岸人民幣業務樞紐，在港離岸人民幣存款佔全球離岸人民幣存款約60%。財政司司長陳茂波指，香港處理全球約75%離岸人民幣結算業務，今年上半年每日結算量逾1.5萬億元。

目前離岸人民幣存款只有1.3萬億元，去年底境內人民幣存款達812萬億元。港交所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松表示，香港離岸人民幣存款發展多年，仍未能重返多年來的存款高位，只有約8,000億元人民幣，認為香港應爭取成為一個離岸人民幣資金池，而不單只是渠道。

他又指，人民幣國際化進展很明顯，按照市場推算，中國未來10至15年的國內生產總值（GDP）規模總量或達至全球首位，目前人民幣國際化程度遠遠不足以匹配這個地位。他指，目前人民幣國際化在貿易結算，以至投資計價等都有重大進展，很大程度是基於互聯互通運作良好，然而，因為交易資金仍是封閉式管理，這只是人民幣國際化首個階段，未來能否考慮進一步推前，例如售出資產後的資金留在香港，或發展離岸和離岸投資者之間以人民幣交易等。