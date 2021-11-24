拜登「揭底牌」放石油儲備　油價卻連升兩日　折射美國定價權褪色

美國總統拜登終於出手，宣布破天荒聯同中國、印度、日本、韓國和英國，釋出石油戰略儲備，壓抑油價。美國將釋出5,000萬桶石油，較上日市場消息傳出的3,000至3,500萬桶為高。不過，從原油價格連升兩日、倫敦期油升至一周高位的情況可見，市場認為行動有「虛張聲勢」之感；石油業龍頭英國石油更直指投放量「杯水車薪」；投行巴克萊明言戰略石油儲備並非可持續的供應，效果僅暫時性。是次聯合行動的市場效果不如美國原先預期，透視在俄羅斯及沙特五年前組成OPEC+以來，美國在石油市場的定價能力逐步褪色。



美國5000萬桶投放量 予虛張聲勢之感

拆看美國的5,000萬桶石油儲備投放量組成，美國能源部表示，5.000萬桶原油最早將於今年12月中下旬開始投放市場，其中1.800萬桶已得到國會批准將直接銷售；另外3.200萬桶待油價平穩後約定於2022年至2024年歸還戰略石油儲備。

簡單而言，美國能源部已經表明，當中3,200萬桶僅屬「短期」性質，並已經清楚訂明何時要歸還，所以所謂的增加供應，僅是一時三刻，市場眼見有美國將最快要在明年回購3,200萬桶石油這張「潛在訂單」，要油價下跌又談何容易?

英國石油公司估算美國釋放的石油儲備，僅夠消費3天，直指投放量「杯水車薪」(資料圖片)

英國石油估計僅夠消費3天 直指「杯水車薪」

石油業龍頭英國石油BP表示，2020年美國2020年的日均石油消費量為1,717萬桶。由此計算美國釋放的石油儲備僅夠消費3天，考慮到美國目前經濟比2020年增長很多，5,000萬桶不過是杯水車薪。

聯合行動規模不似預期

再看，今次由美國率領的聯合多國調控油價行動，日本與韓國分別回應將響應行動釋放石油儲備，不過，數量卻不及投行原先預期，暫時僅印度表明預期釋放500萬桶石油，日本的數量更少，日本首相岸田文雄宣佈釋放約420萬桶國家石油儲備，釋放量相當於日本國內需求1至2天的數量。對日本政府而言，今次將是首次動用國家石油儲備。

至於中國外交部發言人則指，在與有關方面，包括石油消費國和生產國就此保持密切溝通，並將根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油。不過暫未透露具體規模。

回看花旗分析師早前的報告中預測，可見各國聯合行動規模不似預期。早前花旗曾預期，多國合計的原油總釋放量可能為 1 億至 1.2 億桶；當中來自美國的達4,500萬至6,000萬桶、來自中國的約3,000萬桶、500萬桶來自印度，日本和韓國分別供應1,000 萬桶。

在各國陸續表態後，最新投資銀行RBC則表示，印度將釋放500萬桶石油，而日本預計將釋放約400萬桶石油，加上中國、韓國和英國，總數大約為6,500萬至7,000萬桶石油，較外界預期的1億桶為低。

倫敦布倫特期油升至一周高

從國際油市的反應來看，國際石油投資者對於美國釋放石油儲備能壓抑油價的能力，「舉腳投票」持反對意見。

國際油價昨日是連升兩日，意思是在美國釋放石油儲備前夕，以及美國正式公布釋放石油儲備之時，國際油價都未有受壓。紐約原油期貨價格周二上漲1.75美元，漲幅為2.28%。倫敦布倫特原油期貨價格更升至一周高位，上漲了2.61美元，漲幅為3.27%，亦是8月以來最大單日升幅。

國際油價關鍵 是OPEC＋下周表態

事實上，雖然美國降低油價的政治壓力及實際需求很大，同時美國亦可謂傾盡全力，向市場放出5,000萬桶石油，不過其他國家的投放量卻相當輕微。倒過來看，作為全球石油最大的供應組織，由沙特及俄羅斯為首的OPEC+，態度則明顯更加堅定。

面對美國揚言放石油儲備，國際能源論壇秘書長Joseph McMonigle昨發布聲明表示，「如果石油消費國釋放儲備油或新冠疫情惡化，OPEC+可能會改變其增產計畫」。

外電又報道指，OPEC+的代表稱目前油市，並不支持主要石油消費國投放數百萬桶石油儲備，若果它們聯手釋放石油儲備，聯盟下星期開會時可能需要重新評估目前溫和增產的計劃。市場揣測聯盟可能減少石油供應。

OPEC+將於12月2日舉行月度會議，就各國的石油產量進行協商。倘若美國真的一如所言，釋放儲備石油，有機會變相令OPEC+倒過頭來改變現時每月40萬桶的石油增產步伐，因此，令到美國的「如意算盤」未必能打響。

下一步市場要留意的，必然是下周(2日)OPEC+會議，產油大國沙特會如何回應美國最新聯合的拋儲行動(資料圖片)

疫情及經濟壓力 OPEC+增產非易事

從數據看，OPEC+對於石油增產一事，亦顯得有心無力，據路透統計顯示，OPEC+在10月的履行減產協議比率為116%，較前一月115%有所微升，反映產油國的產量繼續低於其商定的目標。其中一個原因，在於疫情和環境問題，對產油國帶來壓力，造成生產投資銳減，特別是在較貧窮的OPEC成員國，意味著只有三個OPEC成員國﹕沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和伊拉克擁有額外產能，可以相對迅速地增加供應。

對於國際油價的去向，美國雖然為當今全球最大的原油和天然氣生產國，2020年美國貢獻了全球約17%的原油產量和約23%的天然氣產量；不過由於其同時亦是石油消耗大國，能源產量幾乎都在國內消化，淨出口規模無法動搖國際能源市場的供需情況。因此，下一步市場要留意的，必然是下周四（2日）OPEC+會議，產油大國沙特會如何回應美國最新聯合的拋儲行動。