感恩節拜登先義釋火雞後投放石油　惟通脹難扭轉　美收水壓力增

今日是美國感恩節，美國總統拜登按照節慶傳統，在感恩節前「特赦」兩隻火雞；另一方面，白宮亦落實投放5,000萬桶戰略石油儲備，以抑制國際油價急升(今年以來最多升逾70%)。事實上，最新美國公布通脹數據升至逾三十一年高位，元兇正是能源價格較去年高出30%，不過投行及石油巨企皆認為美國的行動難扭轉油價升勢。倘能源價格的升勢持續拉高通脹，勢令聯儲加快收水的壓力增。



聯儲會議紀錄重點：首次證實委員討論加快縮減買債

美國聯儲局在11月議息會議，宣布開始縮減每月買債1,200億美元計劃，每月減少買債150億美元至1,050億美元，為正式結束新冠疫情爆發以來，實施的流動性寬鬆計劃掀起序幕。當時的官員會議紀錄在昨晚公布，焦點落在文件首次證實委員有討論過加快縮減買債，甚至是提早加息。

該會議紀要寫道：「多位與會官員指出，如果通脹持續高於與聯邦公開市場委員會 （FOMC）目標水平，委員會應準備調整資產購買步伐，而且較委員目前預期更快就調高聯邦基金利率目標區間。」「若通脹壓力對長期的價格穩定和就業目標構成風險，FOMC 會毫不猶豫地採取適當行動化解這些通膨壓力。」

美國總統拜登終於出手，宣布破天荒聯同中國、印度、日本、韓國和英國釋出石油戰略儲備，不過投行及石油巨企齊指難扭轉油價升勢（AP）

拜登釋戰略石油儲備 投行及石油巨企齊指難扭升勢

會議紀錄反映，通脹持續升溫令聯儲官員加快收水的壓力增加；與以往聯儲局一直爭辯通脹是暫時性，而非持續性的論調，產生強烈對比。事實上，通脹會否持續是一個難以三言兩語下判斷的事，投資者不妨參看近期美國宣布破天荒聯同中國、印度、日本、韓國和英國，釋出戰略石油儲備的進展。

今次是由美國釋出5,000萬桶石油掀序幕，旨在穩定油價，不過投行認為數量不足以扭轉現時石油供不應求的局面，巴克萊明言戰略石油儲備並非可持續的供應，效果僅暫時性，而據石油企業龍頭英國石油的統計，今次美國釋放的石油儲備僅夠消費3天，直指投放量「杯水車薪」。從最實在市場價格看，國際油價不跌反升，倫敦布倫特期油更處一周高位爭持。

可見不論是投行、石油企業及石油投資者，皆認為美國今次釋放石油儲備的行動，無法扭轉石油升勢。由於美國是石油能源的消耗大國，能源價格對其物價的影響很大。一向被聯儲局視為最能反映物價的指標﹕個人消費支出物價指數（PCE price index）10 月按年增 5%，高於 9 月的 4.4%，創 1990 年以來最大增幅。美國商務部數據反映，通膨飆升主要展現在能源成本上，能源價格較去年同期增長 30.2%，食品價格也漲 4.8%。綜合上述數據，相信美國通脹繼續「爆表」會的成數仍高，令美國聯儲加快收水的壓力增。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，歐元持續受壓，此消彼長之下，美匯指數料會繼續被動升值。（張浩維攝）

聯儲有機會預告加快收水 美元兌日圓升至近五年新高

現時市場預期在下月的美聯儲議息會議上，委員將討論是否將減少買債的步伐加快。即使最終決定維持現時的買債步伐不變，但是對於未來的展望亦必定會發出「鷹派」口風。

貨幣市場的反應亦反映上述預期，昨晚美國十年期債息一度升至1.69厘，是一個月以來第二度挑戰1.7厘關口，不過其後升勢回順。債息上升刺激美匯指數亦同步向上，高位見96.93，直逼97關口，創逾一年高位。當中，美元兌日圓升至115.5，是近五年新高。

從最新聯邦基金利率期貨倉位顯示，投資者預計明年中美國將開始加息，不但推升美元滙價，同時間接地為港滙添壓。

恒生溫灼培：美匯指數料上試98

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美匯指數急升，主要因為歐元明顯開始新一波下跌浪。即使認為美國其實並不願意加息，以免破壞當地的就業市場復甦步伐，不過由於歐元對於美匯指數的比重高達近60%，因此當歐元持續受壓，此消彼長之下，美匯指數料會繼續被動升值，第一步看98關口。