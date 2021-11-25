騰訊被工信部行政指導　不是滴滴翻版　原來已有前科！｜企業熱評

騰訊（0700）因9款應用程式、共4批次遭公開通報違規，被工信部對騰訊採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的新應用程式以及現有應用程式的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，合格後才正常上架。

今日終見北水淨流入騰訊2.1億元，此前連沽10日騰訊，累計走資達108億元。騰訊股價今升1.1%，報477.8元，未見太受工信部行政指導消息影響。

事實上，對於騰訊來說，這樣的行政指導並非鮮事。工信部不斷就互聯網公司的違規行為進行行政指導，而騰訊旗下的應用程式乃是常常「入圍」的份子。

騰訊因9款應用程式、共4批次遭公開通報違規，被工信部對騰訊採取過渡性的行政指導措施。

騰訊旗下的APP多次上榜被指導

今年，工信部多次就行政指導科企，又先後三次組織對重點問題開展「回頭看」，由違規調用通信錄、位置信息以及彈窗信息騷擾用戶等問題，及至近期的針對用戶反映強烈的應用程式超範圍、高頻次索取權限，非服務場景所必需收集用戶個人信息，欺騙誤導用戶下載等違規行為進行了檢查。

今年4月，騰訊應用寶被發現問題數量佔比14.2%存在上架審核不嚴格、存量問題清理不徹底、登記核驗APP開發運營者信息不准確、誤導用戶下載等問題。期間又經歷整改。直至11月初，工信部通報指，發現共38款應用程式存在問題，要求在11月9日前完成整改。若逾期不整改或整改不到位的，將依法依規進行處置並予以行政處罰。當時尚有17款APP未按時限要求完成整改，包括騰訊旗下的騰訊新聞、全民K歌極速版、QQ音樂，而在騰訊應用寶上架的有小紅書、探探、作業幫、看看新聞、我的日程表。

工信部就今年以來開展的應用程式侵害用戶權益專項整治中，騰訊公司旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業行風糾風相關要求。按照有關部署，工信部對騰訊公司採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。有指由昨日起至今年底，騰訊系產品在未獲審批前，一律暫停更新。騰訊表示，公司正持續升級App對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。在此期間，用戶可正常下載使用App現有版本。

「滴滴出行」的手機應用程式7月4日被中國國家互聯網信息辦公室指其「嚴重違規收集使用個人信息」，並按《網絡安全法》下架並停止新用戶註冊。（AP）

與滴滴情況不同

騰訊的情況與內地網約車平台「滴滴出行」事件的情況有所不同。「滴滴出行」的手機應用程式7月4日被中國國家互聯網信息辦公室指其「嚴重違規收集使用個人信息」，並按《網絡安全法》下架並停止新用戶註冊。滴滴在中國有約1.5億名用戶，公司在不顧監管層多次溝通，毅然赴美上市。甚至被官媒《環球時報》評論文章批評「滴滴出行」在美國上市，一來違法違規收集使用個人信息，不僅是侵犯用戶個人利益了，二是損害了國家的安全利益。其後網信辦擬出新規，要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

「滴滴出行」需要下架的是其主要叫車應用程式，變相令公司無任何新增用戶，對業務打撃甚大。相反，對騰訊而言，影響實在有限，上述有問題的應用程式又非騰訊的主要收入來源，相信未會對公司造成太大影響，只要整改完成便無問題。