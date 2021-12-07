人行降準後再加碼？　德商行料明年初前將降息　人幣走弱至6.7關

中國總理李克強上周「適時降準」，人行昨即公布，決定於下周三（15日）全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。這是今年來第二次降準。德國商業銀行（Commerzbank）亞洲高級經濟學家周浩預計，中國明年GDP為增長4.5%，但卻不對人行降準作預測。不過，他預期本月或明年初降息，將能向市場注入更多流動性，並有助銀行降低其的借貸負擔。

今年中國出口表現強勁，但是消費較為落後，房地產銷售更是較過往平均慢兩成。就房地產方面，認為中央會避免系統性風險，並要求國企加入處理債務問題，處理時間料長達數年。而通脹方面，周浩表示，預計中國明年CPI將會上行至約3%，但不會超過3.5%而影響人行的寬鬆政策，而工業生產者出廠價格指數（PPI）則到達頂峰，並會按年回落，預計在2%至6%。

周浩預計明年中國，CPI將會上行至約3%，但不會超過3.5%而影響人行的寬鬆政策，而PPI則到達頂峰，並會按年回落，預計在2%至6%。（新華社）

料美國明年中開始加息 每季加25點子

美國開始縮減買債，亞洲高級經濟學家Charlie Lay預計美國最快明年6月加息25點子，其後每季加25點子，至年底將重回1厘。

對於人民幣匯率，由於美國經濟復甦增強並正在收水，以及中國經濟增長放緩，人民幣可能會走弱，預期人民幣兌美元今年底為6.5水平，2022年走弱至6.7關。

周浩是中國人民銀行貨幣政策委員會專家成員，也被授予「第一財經年度經濟學家（2017）」的獎項，他亦擔任中國首席經濟學家論壇高級研究員。