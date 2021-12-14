商湯煞停上市　中概股及恒生科指急挫　對香港市場警示｜財經評論

人工智能「獨角獸」商湯集團在港上市臨門一腳生變，集團原訂於本月17日在掛牌，不過在上周遭美國二度制裁，列入投資黑名單，終致於周一正式宣布推遲全球發售及上市。面對中美大國博奕擴至金融市場，中概股加快來港上市，原是市場預料的大趨勢，不過商湯事件揭示出中概股在港上市的阻礙正增加。今次對商湯固然是一場挑戰，對於港交所（388）亦屬一場考驗。



商湯科技遭美國二度制裁

商湯遭美國財政部，在上周五以涉及侵犯新疆人權為由，列入「涉軍企業名單」的禁投資名單，這是繼2019年，將商湯列入「實體清單」後的第二度制裁。列入禁投資名單，意味美國個人及機構投資者均不能投資在商湯。

查看商湯的投資者名單，美國私募股權公司Silver Lake目前持有商湯3.05%股權，富達（Fidelity）及高通亦持有小量股權，暫未知美國禁令會否對這些投資者有影響。因此，在二度制裁後，商湯亦推遲上市，並將申請股款不計利息悉數退還予所有申請人。市場分析認為商湯需要在招股書進一步披露美國制裁的風險，亦預期會令估值下調。

商湯遭美國財政部，在上周五以涉及侵犯新疆人權為由，列入「涉軍企業名單」的禁投資名單，這是繼2019年，將商湯列入「實體清單」後的第二度制裁。(資料圖片)

商湯上市計劃遇阻後，強調致力盡快完成上市，有知情人士透露，公司目標是最快在年底前完成IPO，不過現時距離年底僅剩下十多個交易日，要趕上「尾班車」可謂與時間競賽。

今次事件對商湯固然是一場挑戰。對於本港新股集資市場，亦同樣是一場考核，因為自2020年美國國會無異議通過《外國公司問責法案》，訂明若外國政府連續3年禁止PCAOB查核該國企業的審計公司，將禁止該上市公司在美交易以來，投資界一直預料，市值逾萬億美元的中概股改道本港上市集資，是理所當然之事。

商湯IPO遇阻 傳聞有意赴港上市的中概股貝殼挫逾15%

不過，今次商湯的上市進程遇阻，是一個警號，顯示中概股要在本港上市，同樣會有問題發生，而並非原先所預期的一帆風順，這可是一個信心打撃。周一在美國上市的中概股明顯下挫，當中市值超過220億美元、內地最大的線上房地產中介平台貝殼找房股價急挫逾15%，早前市場盛傳集團有意來港上市，並已聘任高盛為牽頭行，不過傳聞已遭集團否認。另外，華住酒店集團及滿幫亦挫逾8%至10%。

港股市場方面，以中資新經濟股、科網股主導的恒生科技指數周二急挫2.3%，港交所亦下挫逾2%，跌幅超過大市。對於港交所而言，當務之急是如何恢復市場的信心，令投資者相信，只要中資企業合符上市要求，披露風險因素，就可以按照程序在本港上市，而不會受到中美大國政治問題所阻撓。因為參看德勤數據顯示，去年全年來港第二上市及大型內地新股來港上市的數目，佔本港新股上市的數量74%，論融資額更佔98%。

可見，中概股IPO是港交所的必爭之地，若港交所未能及時出手，重建企業及投資者的信心，對於港交所多年來引以為傲的新股集資成績，將構成明顯打撃。

回看今年11月，長年和本港競爭IPO集資冠軍寶座的紐交所，對於中概股IPO的取態仍顯得務實及積極。(資料圖片)

紐交所積極表現 港交所不應怠慢

且看長年和本港競爭IPO集資冠軍寶座的紐交所，即使在中美大國博奕加劇之時，對於中概股IPO的取態，仍顯得更為務實及積極。

今年11月，紐約證券交易所總裁Stacey Cunningham指，一旦中美兩國政府解決了監管審查方面的僵局，相信中國企業仍有意願在美國上市，而投資者亦有意願投資這些公司。並強調紐交所需要在投資者保護和爭取快速增長公司到該所上市，兩者之間取得平衡，認為克服信息披露方面的細節，將是解決問題關鍵。他指，看到有企業因投資需求而決定延後上市，但預期紐交所明年潛在上市名單仍會非常強勁。

在中國經濟規模持續增長的前提下，未來中美兩國金融市場的博奕難免是有增無減的。身處這個國際大局下，作為一個交易所、一個企業上市集資的平台，其實更應加強發聲，積極表達立場，為股東爭取最大利益。眼下在地球另一端的紐交所對中概股仍取態積極，港交所高層，怎能保持沉默呢?