FOMC加快收水　美股懶理掉頭升　全因鮑威爾一句話｜財經評論

美國聯儲局的聯邦公開市場委員會（FOMC），今年最後一次議息會議已於周三凌晨。主席鮑威爾一如市場預期「鷹姿再展」，加快Taper，同時預示利率走勢的點陣圖，更顯示明年不但有機會加息，而且次數可高達三次。



不過，從環球股市及外匯市場表現，卻意外反映投資者未受加快收水打撃，首先美股單日轉升，納指乃至日本股市都集體單日抽高逾2%，即使港股早段再創今年新低，最終仍力保不失微升逾50點。專家分析股市不跌反升之謎，當中野村認為鮑威爾對於正式縮表（QT）的一句措辭，是令投資者「Risk On」更進取入市的主因。



聯儲局減碼力度翻倍 暗示明年加息三次

在議息會議前，最新美國通脹急升至40年高位，為投資者打定「預防針」，做好心理準備，迎接鮑威爾再展「鷹氣」，加快收水。最終結果一如市場所料，聯儲局將每月縮減買債規模提高一倍，由150億元增至300億美元，並將結束買債的時間表，提早三個月，最快在明年3月結束自世紀疫情後推出的買債計劃。

美聯儲提早收水，按常理會對身處歷史高位的美股市場造成打擊，不過美股、甚至美匯昨晚的表現卻出人意表：美股單日轉向，由跌轉升， 當中新經濟股及疫苗股領軍，帶領科技股主導的納指抽高逾327點，升幅2.2%，道指及標普500指數亦分別升1.1%及1.6%。

亞太股市方面亦罕見未受聯儲收水所衝擊，日本股市早市高開，全日收市升2.1%，內地上證指數亦升0.8%收市，跑輸全球的港股雖然在開市早段再刷今年新低，不過最終仍得以回穩、力保不失，反映聯儲今次加大縮減買債規模，並未有令投資者畏懼而轉為Risk off風格。

利達基金經理及合夥人黃耀宗接受訪問時表示，鮑威爾在記者會的發言，實際上並不是過於鷹派。（粱鵬威攝）

利達基金經理黃耀宗指鮑威爾加息「龍門任擺」

利達基金經理及合夥人黃耀宗接受訪問時表示，美股短線轉跌為升，主因是美聯儲的收水行動，包括將縮減買債規模提高一倍；以及明年提早加息，都和市場預期大致相同，因此並未令投資者有太大震撼。

他亦指出同時留意會後鮑威爾在記者會的發言，實際上並不是過於鷹派，原因是鮑威爾對啟動加息的門檻訂得相當高，例如要視乎勞動市場恢復情況，笑言「是任擺龍門」。

野村環球市場分析員認為，鮑威爾在記者會上，對於正式縮表(QT)的立場，是令股市不跌反升的主因。（資料圖片）

野村指投資者認為美國提早加息屬不現實

野村環球市場分析員認為，提到鮑威爾在記者會上，對於正式縮表的立場，為股市不跌反升的主因。

對於縮表，鮑威爾承認官員們已開始辯論何時開始收縮資產負債表，但上次採取的縮表方式，或許並不適用於現在，並表明官員們「完全沒有決定何時開始縮表。」

野村認為投資者在議息前沽售股票，主要是更憂慮美國會提早開始縮表。不過，今次鮑威爾對縮表的描述，反映縮表並不是會立即發生的事。

從利率走勢去看，野村環球市場分析員認為，儘管昨天聯儲局的鷹派立場，不過無法改變投資者對美國加息時間的預期，現時仍舊是預期最快明年6月美國才會加息，和議息前的市場取態一樣，這表明投資者認為美國進一步提前加息是不現實的預測。

瑞銀指聯儲未有釋出更「鷹」信號 ，增入市信心。（視覺中國）

工銀國際對美聯儲鷹派取向將信將疑

工銀國際首席經濟學家程實及工銀國際資深經濟學家張弘頊表示，聯儲會議之後，金融市場反應平淡，美股上漲、美元微跌，進一步印證了對美聯儲鷹派取向將信將疑的市場情緒。其中一個原因，是聯儲聲明中，並未正面探討加息政策的具體選擇，鮑威爾在演講中也强調了點陣圖預測，並不能代表加息次數已經確定。

需要注意， FOMC聲明中依舊隻字未提加息內容。同時，鮑威爾在問答環節對加息的提問同樣回應模糊。他强調了加息與退出量寬政策之間的獨立性，同時指出不能用上一輪加息周期的經驗判斷當前加息的節奏。某種程度上，這反映了聯儲針對加息非常審慎的基本姿態，整體而言是「鷹中見鴿」。

瑞銀指未有釋出更「鷹」信號 增入市信心

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，美股昨晚早段平靜，在會議聲明發布後明顯走高，認為股票投資者可能需要幾天時間完全消化最新消息，但股市反應正面顯示美聯儲的公布跟投資者的預期接近，增長股領漲或反映市場準備好央行釋出更「鷹」的信號，結果沒有，也就加強了投資者入市信心。