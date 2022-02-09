美國通脹將發料高見7.3%　金價四連升　專家教路抗通脹｜財經評論

本周外圍焦點經濟數據，在於美國公布最新通脹數據，有機會再度突破7%，創逾四十年新高，將加快聯儲局加息步伐，令股債市場出現「大執位」。數據公布前，美國國債遭沽售，十年期債息突破1.96厘見兩年高，為全球債券自2015年大規模跌至負利率以來低位。債市跌浪將延續至股市，估值高企股份料首當其衝面臨拋售。相反，國際金價重上千八美元兼連續四日走高，屬抗通脹之選，另外高息股如中移動（0941）亦可看高一線。



本港時間周四（10日）晚上，美國將公布1月的通脹數據，期內俄烏緊張局勢下國際油價攀升至逾七年新高，同時環球航運價格升勢未見回落，投行預期對美國通脹帶來雙重上升壓力，繼12月通脹升至7%後，將進一步攀升至7.3%，再刷四十年新高。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，若聯儲局加息步伐進一步加快，估值高企的股份，包括科技股，甚至未有盈利支持的生物科技股份，皆會面對沽壓。（資料圖片）

債市：美十年債息創新冠疫情爆發來最高 逼近2厘大關

通脹升溫將加劇美聯儲提前於3月加息的預期，對環球資產價格帶來轉向，首先，歐美主要債市場現沽壓，投資者沽售國債，最新美國十年期國債收益率美國10年期國債升至1.96厘，是2020年即新冠疫情爆發以來最高，距離2厘僅一步之遙。債息自8月份以來已飆升約80個點子。

同時，歐盟對通脹的態度也180度轉變，令到區內的經濟火車頭德國債息抽升，脫離負利率水平，引伸至歐洲多年來的負利率國債走勢出現逆轉，據彭博全球負收益率債務指數數據，截至2月4日，全球負收益率債務價值為4.9萬億美元，為 2015年歐洲央行啟動資產購買計劃以來的最低水平。歐洲地區的負收益率債券的規模自2020年12月觸及峰值以來已下降80%，總額降至1.9萬億美元，是2015年9月以來最低水平。

美通脹數據公布前，美國國債遭沽售，十年期債息突破1.96厘見兩年高，全球負利率債券規模跌至2015年來低位。（Reuters）

股市：生物科技指數「殺估值」逆市挫近14% 無力隨恒指回升

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，美國通脹持續高企，上月數據料續上升，市場關注通脹壓力會如何影響聯儲局加息步伐，若聯儲局加息步伐進一步加快，估值高企的股份，包括科技股，甚至未有盈利支持的生物科技股份，皆會面對沽壓。

事實上，雖然港股恒指今年以來拾級回升，不過高估值股份，包括醫藥股及生物科技股今年至今跌勢持續。查看恒生香港上市生物科技指數今年至今，已經逆市下挫近14%，和恒指升勢產生鮮明的對比（同期恒指累升逾8%），反映了投資市場的口味轉變。

金價連升四日，俄烏地緣局勢緊張亦成黃金的支撐。因此即使近期比特幣繼續攀升，重上43500美元水平，亦未有如以往一般削弱黃金的上升動力。（資料圖片）

商品市場：美發CPI前 金價連升四日

面對通脹高企，高估值股份受壓，商品市場成為更佳的投資選項。當中，黃金的傳統抗通脹功能再受重視。國際金價重上千八美元，連續四日向好，創兩周新高，報1827美元。

美國銀行研究報告指出，預測2022年金價平均升至每盎司1925美元水平，看好原因是總體通脹、利率和匯率變動背後隱藏著重大錯位，提高了在投資組合中持有黃金的吸引力。瑞銀則提出另一個原因看好金價，認為投資者對投資組合對沖基金的需求上升，以及美聯儲在應對通脹或過度緊縮方面「落後於形勢」，或導致經濟增長放緩。

另外，近期俄羅斯及烏克蘭的戰雲密佈，烏克蘭前國防部長表示，俄國部署的軍力，已足以攻下首都基輔或其他任何一座城市。地緣局勢緊張亦成黃金的支撐。因此即使近期比特幣繼續攀升，重上43,500美元水平，亦未有如以往一般削弱黃金的上升動力，兩者呈同步上升走勢。

葉尚志指美加息周期下，高息兼業務穩定的企業較符合投資市場口味，中移動看高一線。（視覺中國）

投資口味轉變 葉尚志：中移動看高一線

除了黃金之外，高息股份亦是另一種抗通脹投資產品。葉尚志認為，現時市場已經因應美國通脹高企，而作出投資轉向。獲得資金看好的股份板塊，不再是以往的高增長股高估值股，反而是要擁有兩大特質，第一是股息率高，能夠抵禦加息壓力；第二是業務性質穩定，因此推薦電訊股，特別是看好中資電訊股多於本港電訊股，因中資電訊股同時具備雲業務的拓展空間，有大量基站可以加快數據傳輸速度，看好中移動符合市場投資風格。