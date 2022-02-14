俄羅斯局勢對環球股市影響有限　美股最弱另有原因｜財經評論

俄羅斯與烏克蘭兩間緊張關係，讓人感到戰爭到了一觸即發的局面，環球股市出現沽壓，美股道指近兩個交易日累挫逾千點。中港股市今日亦回調，恒指曾挫逾400點。不過，回看過去三個月俄烏衝突加劇的時間表，期內中國美國等主要股市跌幅有限，並未如想像中激烈。當中美股跌勢亦絕不全面，捱沽的主要集中在科技股，而傳統舊經濟股相對穩定，相信沽壓是受美聯儲加息步伐更激進所影響，而非單單地緣政治因所累。



過去三個月俄烏衝突升級以來股市表現，數據統計自去年11月15日起（巨子製圖）

報道指俄羅斯最快周三攻入烏克蘭 港股隨外圍受壓

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，俄羅斯可能在未來數天進攻烏克蘭。甚至有美媒報道指，拜登在與一些西方國家領導人，歐盟、北約領導人進行視像會議，稱俄羅斯攻入烏克蘭的日子是2月16日，不過歐洲領導人對於這個日子及是否會開火持不同的意見，英﹑法正與普京進行外交斡旋。

俄烏戰雲密佈，市場憂慮對股匯市場帶來沽壓。匯市方面，美元指數最新重上96水平創兩周高。至於股市方面，美股上周五率先下挫，納指重挫2.8%或394點，失守一萬四千關，半導體股及科技股成重災區。標普500指數及道指跌1.4%至1.9%。周一港股最多挫逾400點，內地A股亦回調。

不過，中資券商國泰君安指出，假如俄烏衝突不超過 2008年格魯吉亞戰爭，相信不會對大類資產造成太大衝擊，認為對股市的短期衝擊有限。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，俄羅斯可能在未來數天進攻烏克蘭。（AP）

回看俄烏衝突起點在三個月前 中美股市總體跌幅有限

回看今次俄羅斯與烏克蘭衝突的時間表，起點在於三個月之前，即是去年11月中旬，外媒報道俄羅斯在俄烏邊境集結了近10萬名士兵，指俄羅斯正在考慮入侵烏克蘭。隨後美國運送多批軍事援助物資至烏克蘭，並表示隨時馳援北約部隊，令俄烏緊張局勢驟然升級。

回看過去三個月期間的環球主要股市表現，包括中國、美股及歐洲股市（詳見上表），可以看出多個市場雖然錄下跌，不過跌幅有限普遍為2%至6%。其中，中國A股及港股累計下跌約2%，跌幅比美股為低，主因是由於內地貨幣政策寬鬆，「放水」穩經濟所致。

至於美股方面，出現明顯的分化，傳統舊經濟股為主的道指及標普500指數跌幅亦不超過6%；不過以科技股為主的納指，則明顯捱沽，累積跌幅超過一成。成分股當中，Facebook母企Meta更在期內錄得超過30%的跌幅。

美股科技股的跌勢，同時是受到與歐美監管機構就數據安全、私隱監管及稅務爭議所影響，Facebook母企Meta在三個月內錄得超過30%的跌幅。（AP）

美股表現分化 科技股受壓主要是美加息及監管要求所致

從指數表現看來，美股特別是科技股的跌勢，跌市的主因，更多是受到美聯儲今年或激進加息所累，令到估值高企的科技股首當其衝受壓，而並不是單純受到俄羅斯與美國因烏克蘭局勢而關係惡化所累。

另外，從個股角度看，美股科技股的跌勢，同時是受到與歐美監管機構就數據安全、私隱監管及稅務爭議所影響。今年初，法國數據保護局率先對Google及Facebook開出逾2億美元罰款，指控違反歐盟私隱法。現時Facebook與歐洲監管機構在數據安全的角力正升溫，歐盟正在起草新法案，規定如何跨海傳輸歐盟公民的用戶數據，使多間跨國巨頭在美國伺服器管理歐洲數據出現疑慮。不過 Facebook 則表態強烈，表明如果不能將用戶數據轉回美國，考慮關閉歐洲區 Facebook 和 Instagram。Meta在歐洲用戶數目高，每月擁有約4.3億用戶，其中僅Facebook就有逾3億用戶。

國泰君安：俄烏衝突料股市短期衝擊有限

券商國泰君安發研究報告指， 現時俄羅斯的局勢，從衝突的時間、原因、涉及國家、地理位置等因素看，與2008年的俄羅斯—格魯吉亞戰爭有一定的相似性。當年格魯吉亞政府高調宣布要加入北約，並於2008年8月對南奧賽梯發起進攻，俄羅斯介入後，戰爭在短短的5天內便以格軍的徹底失敗告終。雙方在停戰協議上簽字。

回看2008年俄羅斯—格魯吉亞戰爭期間，指數並沒有出現明顯大漲大跌，一周左右時間內，歐美指數漲跌均在2至3%之間。因此，相信俄烏局部戰爭爆發，對股市短期衝擊不大。