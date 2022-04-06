美債息升破2.6厘創三年高　主因Fed準副主席一席話｜財經評論

美國今年的加息及「收水」步伐料更為激進，再有兩名立場傾向寬鬆貨幣政策的聯儲局官員，轉向加入「鷹派」陣營，提倡加快加息。當中一位更是即將成為美聯儲「頭號副手」，獲拜登提名出任聯儲局副主席的布雷納德（Lael Brainard），她特別點明，預測今年收緊貨幣政策速度，將較上次周（即2017至2019年）更快。言論刺激美國「股債雙殺」，十年期美債息升穿2.6厘大關，創三年新高。



於今年3月美聯儲打響加息第一炮，是自2018年以來首度加息。考慮到美國通脹已經升至四十多年高位，市場普遍預期，今年美國會加息六次至七次，而且更有機會一口氣加息半厘。

十年期美債息升穿2.6厘大關，創三年新高。市場憂聯儲下月開始「縮表」。（資料圖片）

布雷納德講話刺激美債息升穿2.6厘的三大原因

既然市場早有廣泛預期，今年會大幅加息，為何聯儲局理事布雷納德的講話，會令到美國債息明顯抽升呢?相信原因有三方面，首先，是布雷納德的職權今年會有明顯的提升，她現時為聯儲局理事，不過已經獲得美國總統拜登提名，成為聯儲局副主席，也就是躍升為主席鮑威爾的頭號副手，並會享有永久的聯儲FOMC會議投票權，即是每次美聯儲決議利率，她都有份投票表決。

第二，是布雷納德以往貨幣政策立場，都是明顯偏向寬鬆的，被金融界稱為「聯儲局立場最鴿派的官員」。但是現在，連以往支持低息的委員，都認為收緊貨幣已經迫在眉睫，突顯出美聯儲的重視程度。

第三方面，是布雷納德的講話，除了對通脹的措辭，已經放棄了以往的通脹將會高位回落的舊有看法，改為強調現時的美國通脹是「過高，並且面臨上行風險」；更值得留意的是她對聯儲縮表的看法。

經過過去兩年疫後「大放水」，聯儲局的資產負債規模，已經逼近9萬億美元的歷史性紀錄。對於聯儲局何時會開始為資產負債「減磅」，也就是「縮表」，布雷納德的時間預測，是最早在下月開始，而且縮表速度將比2017至2019年的上次周期快得多。

投資市場對於聯儲「縮表」的憂慮，比「加息」更甚，因上次「縮表」美股掉頭挫6% 海嘯以來最大跌市。（資料圖片）

上次「縮表」美股掉頭挫6% 海嘯以來最大跌市

投資市場對於「縮表」的憂慮，比「加息」更甚，原因是從以往美國的股市表現反映，在加息初期美股通常仍然會錄得升幅。不過，「縮表」則不同，是開始把當初來印出來的錢慢慢收回去，回看2017年底至2018年美國開始縮表，對美股造成負面影響，美股標普500指數在2018年掉頭下挫約6%，是繼2008年金融海嘯以來最大的跌市。

金融界不但對今年美股的走勢不樂觀，更憂慮美國激進加息，最終引發經濟衰退。繼投行高盛預期美國未來兩年經濟衰退機率將達38%後，德銀亦加入看淡的行列。最新德銀估計明年美國經濟陷衰退，是最早預測美國經濟衰退的主要投行之一。

德銀更預測，到明年年底，美聯儲將把8.9萬億美元的資產負債表，大幅減少近2萬億美元，值得留意的是，負責撰寫今次經濟研究報告的經濟學家，絕非泛泛之輩。（資料圖片）

德銀料明年縮表二萬億美元 經濟陷衰退

對於市場最憂心的聯儲縮表進度，德銀更預測，到明年年底，美聯儲將把8.9萬億美元的資產負債表，大幅減少近2萬億美元，威力相當於再加息3到4次息。

至於加息步伐上，德銀預計美聯儲將在接下來的3次會議上，每次加息半厘，並令息率在明年年中達到3.5%以上的峰值（現時聯儲基準利率只是0.25厘至0.5厘）。

值得留意的是，負責撰寫今次經濟研究報告的經濟學家，絕非泛泛之輩，是Folkerts-Landau和Peter Hooper。

Peter Hooper可謂是聯儲局的資深經濟學家，他為聯儲局工作了26年，包括擔任當局公開市場委員會（FOMC）經濟學家。自1999年加入德銀，當時擔任首席美國經濟學家。

Peter Hooper以往對於聯儲局的收水步伐預測，準繩度相當高。於2018年初，時任德銀經濟學家的Peter Hooper，早已預期當年美聯儲會加息至少4次，不過當時市場普遍認為聯儲不會如此頻頻加息。最終，當年美聯儲一口氣在每個季度加息一次，令到當年美國金融市場波動，更被市場認為是主席鮑威爾和市場對利率走勢溝通最為失效的一次。