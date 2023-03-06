兩會｜GDP目標三十年最低　分析：基建發債遜預期　突顯地方憂慮

中國去年經濟增長受疫情影響未能達標，兩會上政府把今年經濟目標訂在5%左右，屬市場預期的下限，同時創近三十年以來最低的增長目標。分析認為，官方對經濟前景看法審慎，並暗示貨幣政策及財政刺激可能不會加大。



一向視為經濟增長的引擎——基建投資，「放水」力度亦不及預期，官方將主要的資金來源，即是專項債的發債目標，訂於3.8萬億元人民幣，經濟師認為屬於偏低水平，相信原因與內地地方政府在早前的疫情打撃及房地產債務問題上，債務負擔過重有關，令到官方不希望加大地方財赤問題。



3月5日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強作政府工作報告。（中新社）

中國國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告，就業方面，今年目標新增就業1,200萬人左右，是歷屆政府工作報告中最高。失業率目標5.5%左右。此份報告一向會為全年經濟增長訂立目標。今年將GDP增速目標訂於5%，通脹（即居民消費價格）限制在約3%。

GDP目標逐年下調 海外風險困擾

回看過去數年政府工作報告，在2021年，官方將GDP目標訂於6%，在2022年下調至5.5%，在今年2023年則訂於5%，是1994年中國開始設立經濟增長目標以來最低的數字。

考慮到中國已經放開疫情管控，經濟開始反彈；加上低基數效應 (2022年中國僅實現3%的經濟增長)。因此，市場主流評價今年的GDP 目標是「謙遜」及保守。

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問時表示，受到中美貿易戰及海外國家收緊貨幣政策等影響，領導人的語調明顯呈現出對經濟前景的審慎取態。（上海商業銀行）

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問時表示，中國今年GDP目標大致符預期，因為受到中美貿易戰及海外國家收緊貨幣政策等影響，領導人的語調明顯呈現出對經濟前景的審慎取態。總理李克強表示2022年是「極為不易」的一年，未來「要堅持穩字當頭、穩中求進」。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，今年GDP目標放慢至5%，因為政府意識到外部市場疲軟會給中國的出口相關行業帶來挑戰。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，今年GDP目標放慢至5%，因政府意識到外部市場疲軟會給中國的出口相關行業帶來挑戰。（ING）

人民銀行原調查統計司司長盛松成稱，GDP增長5%左右是一個較審慎、務實又留有餘地的目標。在不發生意外風險的情況下，實現5%左右、甚至略高的GDP增速是大概率事件。

基建投資「放水量」未及預期

基建投資一向都是中國經濟一大引擎，特別是當外圍經濟處緊縮周期時，中國往往會加大發展基建，力保經濟。基建投資的資金來源，很大部分是來自政府發行專項債務。不過，從今年官方將新增專項債務限額3.8萬億元，雖然比上年增加1,500億元，不過卻較市場預期的4萬億為低。

專項債券規模僅溫和上漲，有分析指出，因部分地方政府或已觸及某些債務監管指導線，令新債發行規模受限制。在政府工作報告中，也有提到要防範化解地方政府債務風險，包括優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

政府工作報告中，提到要防範化解地方政府債務風險。（中新社）

逾半省債務率超過警戒線

中國地方政府債券發行，在過去幾年大幅擴張以支持受疫情影響的經濟，逾半數省級行政單位的債務率超過財政部設置的風險預警紅線。據《彭博社》報道，截至2022年年末，至少有17個省級政府的地方債務餘額，佔其綜合財力的比重超過120%；其中，天津市債務餘額為其綜合財力的近三倍，位居首位。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，今年新發行地方政府專項債券3.8萬億元的目標，規模較ING預測的4萬億元人民幣少，主要因為去年政府錄得高達 GDP 8%至9%的財政赤字，政府希望把握現時經濟復蘇，避免財政赤字擴大。

基建投資的資金來源，很大部分是來自政府發行專項債務。不過，今年官方將新增專項債務限額3.8萬億元，較市場預期的4萬億為低。（新華社）

林俊泓：地方政府財政壓力大

林俊泓亦認同，專項債券發行目標較預期低，並認為和地方政府債台高築有關，「內地樓市調整，發展商面臨債務問題，已經令到地方政府的賣地收入大減」。加上，早前疫情防控問題上，地方政府同時要大幅增加開支，在此消彼長下，地方政府面臨很大財政壓力。

另一方面，除了資金問題外，地方政府在基建投入亦有另一難題，就是投資項目的限制。由於內地多年來持續城鎮化，很多具有成本效益的基建項目已經完工，一時間要增加項目，亦非易事。

赤字率3% 處較高水平

對於政府將赤字率訂於3%，比上年提高0.2個百分點，林俊泓指出，相比歐美國家而言，赤字率算是較低水平；不過，對中國一向的財政方針來看，「已經算是比較高的水平」，因為內地政府致力控制債務，不希望債務過高。

中國財政部表示，從財政收入看，今年內地經濟有望總體回升，去年集中實施大規模增值稅留抵退稅後基數偏低，為財政收入恢復性增長奠定基礎。不過，內地經濟運行不確定不穩定因素增多，財政收支矛盾仍然突出，加上經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。