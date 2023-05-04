美國加息｜銀行今年首度加Ｐ　專家料港息未見頂　Hibor或重返4厘

美國聯儲局公開市場委員會（FOMC）一如市場預期加息四分之一厘，將聯邦基金利率目標區間上調到5厘至5.25厘，是十六年以來高位。與供樓按揭掛鈎的一個月同業拆息(Hibor)連升十一日，創四個月高。龍頭行滙豐、中銀更進一步將最優惠利率(P息) 上調八分之一厘，至5.75厘，而渣打則加至６厘，是今年以來首度跟隨美國加息。分析認為，本港息口未見頂。



今次是美國展開加息周期以來第10次加息，近期美國多間地區銀行出現危機，有多個美國議員聯署要求聯儲停止加息。不過，在通脹壓力下，聯儲局一如預期再加息四分之一厘，但在固有措詞上作出改變，對未來停止加息「放風」。

在通脹壓力下，聯儲局一如預期再加息四分之一厘，但固有措詞上作出改變，對未來停止加息「放風」。（Reuters）

FOMC議息聲明中最重大的改變，就是刪去「額外小幅加息是適當做法」的措詞，並以「政策的收緊幅度將取決於經濟數據」一句取代，顯示當局進取的加息行動暫告一段落，需時觀察緊縮政策的滯後影響。

聯儲措辭與2006年停加息相近

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，聯儲局議息聲明刪去暗示進一步加息的措辭，可謂是美國持續加息一年多以來，「首次釋出最強烈的訊號」，相信很大機會暫停加息。

景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper指出，今次加息25點子，是聯儲局全體成員一致通過，聯儲局的措辭調整，與2006年時暫停加息時的措辭相若。同時，鮑威爾的言論與加拿大央行於1月份宣佈「有條件暫停加息」時的理由亦相若。因此認為重點是，即便鮑威爾堅稱「暫時沒有作出暫停加息的決定」，但他相信這事實上就是「有條件暫停加息」。

景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper指出，今次加息25點子，是聯儲局全體成員一致通過，聯儲局的措辭調整，與2006年時暫停加息時的措辭相若。(訪者提供)

美國持續加息引發本港資金成本上升，先看反映銀行資金成本的Hibor，由於美國今次加息四分之一厘，是市場廣泛預期之內，在聯儲局正式宣布加息前，Hibor已經持續反彈。今日更進一步全線向上。據香港銀行公會數據，中長息方面，3個月拆息升至3.99423厘；半年期拆息升至4.16607厘；1年期拆息升至4.54929厘。

不足一個月 一個月Hibor抽高近1厘

與樓按相關的一個月HIBOR更連升11日，今日進一步攀升7.5點子，高見3.62厘，是今年1月初以來新高。值得留意的是，一個月Hibor今次升幅明顯，比對一次3月美國加息時升勢更為急速。一個月Hibor在今年4月中旬一度低見2.7厘，意味在不足一個月內已經抽高接近1厘。

值得留意的是，一個月Hibor今次升幅明顯，比對一次3月美國加息時升勢更為急速。一個月Hibor在今年4月中旬一度低見2.7厘，意味在不足一個月內已經抽高接近1厘。（銀公網頁截圖）

另外，本港銀行亦因而調高最優惠利率，龍頭行滙豐及中銀香港將最優惠利率(P息) 上調八分之一厘，至5.75厘，是今年來首度跟隨美國加息。

眼下港美利差目前仍處於較高水平，港元利率低於美元同期利率逾一厘，吳卓殷相信，港元的拆息升勢尚未見頂。即使聯儲局日後可能暫停加息，套息交易引致的資金流出，仍可能導致港元拆息上升，這個情況亦是聯繫匯率機制下的正常運作。展望今年半年結前，與樓按相關的一個月HIBOR料會由現時約3.6厘，升至4厘水平。按揭息率可能仍有上調壓力。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，今年半年結前，與樓按相關的一個月HIBOR料會由現時約3.6厘，升至4厘水平。(訪者提供)

樓價今年難再大彈

至於本港利率上升對樓市的影響，吳卓殷認為，在中港開關經濟復甦的支持下，本港樓價今年至今已經反彈約半成，不過，今年餘下時間，利率高企的影響會持續反映，估計樓價難有大反彈。不過整體經濟仍舊處於疫後復甦階段，相信利率的打撃不至於太沈重。

經濟數據方面，標普全球4月香港特區採購經理指數，由上月的53.5 降至52.4，連續兩個月回落，為1月後新低。經季節調整後高於50.0持平點，反映私營經濟景氣轉佳。職位增長已持續5個月，4月升幅雖然溫和，但仍是兩年以來新高。