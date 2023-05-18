G7峰會人民幣失守七算　分析指跌至7.2水平機會細　忌過分解讀

人民幣沽壓重現，在岸及離岸人民幣相繼失守7算，是去年12月以來首度跌穿此關鍵水平。人民幣轉弱受累中國4月多項經濟數據遜預期，動搖大行對今年中國GDP增長的「高預期」。此外，日本正值舉行七國集團會議 (G7)，醞釀應對中國的貿易政策，英國首相辛偉誠重申，考慮加強出口管制和限制英國企業在中國的投資。



分析師指出，人民幣再跌空間有限，支持位短線看7.08。考慮到美國加息周期步入尾聲，估計美元的反彈動力有限，相信人民幣跌至7算水平，已經大致反映市場對中國經濟復甦抱有懷疑的利淡因素，估計人民幣下跌至去年10月中國醞釀放寬「清零政策」時，約處7.2水平的機會不大。

內地4月進出口數據差過預期，令今年首季出口樂觀趨勢「斷纜」。(新華社)

4月經濟數據近全線遜預期

今次人民幣轉弱，主因內地4月經濟數據遜預期，復甦動力成疑，先是有內地4月進出口數據差過預期，令今年首季出口樂觀趨勢「斷纜」，之後中國4月製造業PMI 跌至49.2重陷收縮，是去年12月以來首次，其中大中小企皆轉差。物價方面，4月CPI按年升0.1％，差過市場預期，升幅較3月放緩0.6個百分點，按月亦跌0.1％，創下26個月低，反映經濟復蘇仍不均衡，甚至有通縮風險。

大行認為防疫措施結束帶來的復甦力度不足，下調對今年中國 GDP增長的預期，暫時以巴克萊的看法最淡，將全年GDP預測降至5.3%。不過，值得留意的是，中國政府今年3月份訂下5% GDP目標，當時市場稱為多年來「最保守的目標」，暫時全線大行的GDP預測，仍舊是保持在5%以上，反映相信政府能夠達標。

巴克萊指出，工業增加值、零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，在房地產行業困境加劇的情況下說明需求較為疲軟，並預計中國不會採取激進的寬鬆政策。（視覺中國）

巴克萊最淡 削華GDP預測至5.3%

巴克萊指出，現在來看今年5.6%的增速難以實現，所以將新的增長目標設在5.3%，並預計第二季度GDP折合年率將按季增長僅1%。巴克萊認為工業增加值、零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，在房地產行業困境加劇的情況下說明需求較為疲軟，並預計中國不會採取激進的寬鬆政策。

至於其他維持今年經濟增長預測的大行，包括瑞銀集團及摩根士丹利維持增長預測於5.7%，渣打認為達5.8%，主要理據都是估計內地會為了支持經濟發展，可能加碼刺激措施。

艾德金融外匯部主管熊俊傑指出，市場仍然估計今年中國GDP 增長「保5」，經濟並非「失速」下跌。同時貸款增長仍處平穩，因而相信人行無急切需要下調中期借貸便利（MLF）利率以減息。(資料圖片)

經濟放慢非「失速」 人行放水機會細

艾德金融外匯部主管熊俊傑接受訪問時指出，最新內地零售及固定投資等經濟數據，近乎全線遜預期，反映「中國經濟復甦力度，與市場有落差，強勁復甦並不存在」。

不過，問及中國會否加大「放水」力度，包括減息或降準撐經濟，熊俊傑認為機會不大，原因是市場仍然估計今年中國GDP 增長「保5」，經濟並非「失速」下跌。同時，銀行的流動性並未見緊張，貸款增長仍處平穩，因而相信人行無急切需要下調中期借貸便利（MLF）利率以減息。所以相信人民幣在現水平有支持。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝(右一)指出，整體上人民幣跌至七算水平，已經大致反映利淡因素，(資料圖片)

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝接受訪問亦指出，歐美外圍經濟體仍處貨幣緊縮，認為中國推行貨幣寬鬆的機會不大，反而會傾向在財政政策上發力。整體上，人民幣跌至七算水平，已經大致反映利淡因素，認為重返去年10月底約7.2的水平機會細，反而會在七算上下浮動。

英國首相辛偉誠前往G7時表示，正考慮加強出口管制和限制英國企業在中國的投資。他強調自己的對中國的政策，與美國總統拜登「非常一致」。（Reuters）

英首相考慮加強限制對華投資

除了內部經濟動力轉弱以外，在地緣政治上，中國經貿處境亦見挑戰。本周日本舉行七國集團(G7)峰會，英國首相辛偉誠前往G7時表示，正考慮加強出口管制和限制英國企業在中國的投資。他強調自己的對中國的政策，與美國總統拜登「非常一致」。不過，本周歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，G7尋求一個「多面化的對華經貿關係」，具體而言，「去風險，而不脫鉤」（de-risking，not decoupling）

梁振輝指出，倘若海外國家減少對華投資，固然會對中國經濟復甦造成負面影響，同時亦會損害環球經濟復甦，不過認為有關消息並非首次傳出，中國亦已經加強自主投資及研發，應對挑戰，認為不用過分解讀。

熊俊傑亦認為，即使外國加強投資限制，具體措施亦需要時間落實，效果亦難以在短期生效。對於人民幣走勢上，他指出初步留意7.04的頸線位置，下一步在7.08的位置有明顯支持。