【手機安全攻略】教你4步鎖SIM卡防被盜發假帖　失魂魚救星

智能手機融入生活，網上銀行、購物、課金，一機在手「天下我有」，但方便伴隨風險，匪徒亦有更多機會入手。其實手機有一個基本安全功能，雖然設定容易，但往往被人忽略（至少小編忽略了啦），這功能就是「SIM卡鎖」，等小編簡單教大家如何使用吧。

為何要設定「SIM卡鎖」？

「SIM卡」是手機最基本配備，儲存了用戶身分辨識資料、短訊資料和電話號碼。由於通常預設不上鎖，一旦別有用心者取得你的手機，即使手機有密碼鎖，匪徒只需取出SIM卡再插入其他手機，便可接收訊息，甚至使用電話號碼或短訊認證，登入你的社交媒體假扮你等；若匪徒有你的信用卡等資料，更可藉此通過驗證。設定「SIM卡鎖」，就可以為自己加一重防護。

保障手機安全是重要課題。（資料圖片）

如何設定「SIM卡鎖」？

iPhone及Android設定「SIM卡鎖」方法大同小異，先來說說iPhone：

前往「設定」＞「流動數據」＞「SIM PIN」。之後可開啟或關閉「SIM PIN」，並輸入四個數字PIN碼，再輸入新PIN碼，詳情如下圖（點擊小圖放大）：

預設 PIN 碼通常為「0000」或「1234」，但考慮到輸入PIN碼錯誤3次便會鎖卡，到電訊供應商重置密碼費時失事，建議先向電訊供應商查詢PIN碼。

Android：

小編以Samsung Note 8為例（其他品牌、形號或有些許不同），前往「設定」＞「生物特徵與安全性」＞「其他安全性設定」＞「設定SIM卡鎖定」。之後可開啟或關閉鎖定SIM卡，同樣需要輸入預設PIN碼及新PIN碼。

設定SIM卡鎖後，把SIM卡放到同一部或另一部手機，以及重啟手機時，都需要輸入PIN碼，輸入錯誤3次便會鎖定SIM卡，須到電訊供應商「解鎖」，意味匪徒無法隨便使用你的SIM卡。

除了「SIM卡鎖」，有一個功能可防止別人在鎖機畫面查看你的訊息，保障私隱。

iPhone：

「設定」＞「通知」＞「訊息」＞「顯示預覽」＞「永不」（若想長期顯示則按「總是」。）

Android：

「設定」＞「鎖定熒幕」＞開啟或關閉「通知」（進入「通知」＞「檢視樣式」，可選擇僅在鎖定畫面顯示圖示或詳細訊息。）