iPhone 打工仔必學秘技　手機掃瞄文件鍵盤變觸控板唔怕打錯字

實用教學
撰文：
最後更新日期：

iPhone 係唔少打工仔平日工作上不可或缺的幫手，不過 iOS 唔少隱藏秘技可以令工作事半功倍，大家其實未必知道。以下就為大家介紹，鍵盤變觸控板方便輸入、以 iPhone 掃瞄文件及 iPhone 內建水平儀 3 項秘技。

iPhone 其實有不少隱藏秘技，可以幫助打工仔更輕鬆應付工作。以下就為大家介紹，如何在文字輸入時，將 iPhone 屏幕鍵盤變觸控板，方便修改文字；或者以備忘錄變身 scanner，掃瞄文件並修改；以及話你知，iPhone 內建水平儀，到底收係邊！

↓↓ iPhone 鍵盤變觸控板 ↓↓

若果以 iPhone 編寫文字，大家總有機會遇到想在文章中間，加入新資料的時候；不過，使用一般方法移動浮標又容易出錯，其實大家可以將鍵盤變成觸控板，方便文字輸入。大家只要長按鍵盤的 Space Bar 空白鍵，鍵盤變成大型觸控板，方便大家移動浮標到文章中的不同位置。

↓↓ iPhone 直接掃瞄文件 ↓↓

+4
+3
+2

iPhone 其實內建掃瞄文件功能，比起大家只是以相機拍攝文件，更方便作出修改及作傳送用途。大家只要在將備忘錄選擇同步至 iCloud，並在新備忘錄中加入相片再選擇掃瞄文件，就可以將文件變成檔案再傳送給同事。

↓↓ iPhone 內建水平儀 ↓↓

iPhone 內建的水平儀，位於支援 AR 功能的「測距儀」（Measure）App 當中。

水平儀並不算是一件常用工具，但間或總有要用到的時候；其實 iPhone 亦內建了水平儀，大家只要開啟 iOS 12 開啟加入的「測距儀」（Measure），就會在水平儀的功能，將 iPhone 放在平面上，就可以測定平面是否處於水平狀態。

iPhone八達通用定唔用？話你知6大隱藏收費　無用照收錢！
Windows 10不再無預警強制更新！如因電腦未獲升級條件將收到通知
半影月食6月6日現身！最佳觀賞地點時間攻略　紅色血月有凶兆？
BNO續領·居英權│BNO 文件寄英國教學！上門收件　限時減價 $60
BNO續領·居英權│英國首相：準備好加大BNO權利　250萬人可申請？
八達通Apple Pay推出　iPhone、Apple Watch 1分鐘加八達通教學
選民登記｜2.7萬選民資料未入臨時登記冊 教你24/6前查有否被DQ
iPhone 私隱秘技教學　自動關閉瀏覽器隱藏相片等 4 招保私隱
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。