iPhone 打工仔必學秘技　手機掃瞄文件鍵盤變觸控板唔怕打錯字

iPhone 係唔少打工仔平日工作上不可或缺的幫手，不過 iOS 唔少隱藏秘技可以令工作事半功倍，大家其實未必知道。以下就為大家介紹，鍵盤變觸控板方便輸入、以 iPhone 掃瞄文件及 iPhone 內建水平儀 3 項秘技。

iPhone 其實有不少隱藏秘技，可以幫助打工仔更輕鬆應付工作。以下就為大家介紹，如何在文字輸入時，將 iPhone 屏幕鍵盤變觸控板，方便修改文字；或者以備忘錄變身 scanner，掃瞄文件並修改；以及話你知，iPhone 內建水平儀，到底收係邊！

↓↓ iPhone 鍵盤變觸控板 ↓↓

若果以 iPhone 編寫文字，大家總有機會遇到想在文章中間，加入新資料的時候；不過，使用一般方法移動浮標又容易出錯，其實大家可以將鍵盤變成觸控板，方便文字輸入。大家只要長按鍵盤的 Space Bar 空白鍵，鍵盤變成大型觸控板，方便大家移動浮標到文章中的不同位置。

↓↓ iPhone 直接掃瞄文件 ↓↓

+ 4 + 3 + 2

iPhone 其實內建掃瞄文件功能，比起大家只是以相機拍攝文件，更方便作出修改及作傳送用途。大家只要在將備忘錄選擇同步至 iCloud，並在新備忘錄中加入相片再選擇掃瞄文件，就可以將文件變成檔案再傳送給同事。

↓↓ iPhone 內建水平儀 ↓↓

iPhone 內建的水平儀，位於支援 AR 功能的「測距儀」（Measure）App 當中。

水平儀並不算是一件常用工具，但間或總有要用到的時候；其實 iPhone 亦內建了水平儀，大家只要開啟 iOS 12 開啟加入的「測距儀」（Measure），就會在水平儀的功能，將 iPhone 放在平面上，就可以測定平面是否處於水平狀態。