半影月食6月6日現身！最佳觀賞地點時間攻略　紅色血月有凶兆？

【半影月食2020年6月6日上演】踏入6月又有特別天象可以觀看了！本周六（6月6日）將會出現今年第二次「半影月食」，看看何時及哪裏觀賞最好吧。

半影月食是什麼？

要拆解「半影月食」，首先要講講「月食」形成。當太陽、地球、月球三者恰好或幾乎在同一條直線上（地球在太陽和月球之間），太陽照射到月球的光線便會部份或完全地被地球掩蓋，產生「月食」。

本周六將會有「半影月食」。（太空館）

「月食」可分為「月偏食」、「月全食」及「半影月食」。當月球只有部份進入地球本影，便會出現「月偏食」；當整個月球進入地球本影內，便會出現「月全食」；當月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度減弱，就是「半影月食」。

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半影月食觀賞時間

今次「月食」在星期六（6月6日）凌晨1時43分開始，至凌晨5時07分結束，「食甚」時間及詳情可看下圖：

最佳觀賞地點

若天氣許可，可於大部份面向西南方無障礙物的地方觀賞月食。

天氣預測

根據天文台九天天氣預報，星期五（6月5日）有一兩陣驟雨，而星期六（6月6日）早上驟雨較多及有狂風雷暴，未知會否影響觀看「半影月食」。

（天文台）

當然COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，不建議大家一同出門觀賞，但如果要出門觀賞，記得帶備雨具。

如果錯過今次「半影月食」，其實2020年仍有機會再觀賞，詳情請看下圖：

知多些：為何月食必定在農曆十五日前後？

「月食」時，以地球來說，太陽和月球的方向相差為180度，所以月食必定發生在「望」（即農曆十五日前後）。由於太陽和月球在天空的軌道（黃道和白道）並不在同一個平面上，而是有約5度的交角，所以只有太陽和月球分別位於黃道和白道的兩個交點附近，才有機會連成一條直線，發生「月食」。

（太空館）

紅色月亮是凶兆？

雖然坊間有傳「血月」不吉祥，但其實紅色月亮是自然現象。當太陽光經過地球大氣層，藍色光會散射掉，而通過地球大氣折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，故月全食時月亮呈暗紅色，並非因為不吉祥所致。

米資料來源：太空館、台灣中央氣象局