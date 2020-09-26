【iOS 14 Widget 實戰攻略 － 自製備忘頁】自從iOS 14 正式面世後，最吸引用戶目光的，就是可以令 Home 畫面更為個人化的 Widget 功能，本文將教大家利用CalAndPhoto、Days Matter、Post-It等三個Apps，砌出實用又靚仔畫面。

不少 iPhone 用家仍然未能盡用 iOS 14 Widget 的潛在優勢為自己效力，《香港01》科技玩物記者會製作多篇實戰教學供大家參考。本文先為大家提供幾個實用Apps，讓大家自行組合一個備忘專用的頁面，對工作、學業都相當實用。

用幾個 Widget 用盡一頁空間，簡約之餘可以更好的看到有用資訊，正是今次教程的重點（蔡浩騰 攝）

3 個 Apps 打造實用備忘頁面

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對比起 Android，iOS 在 Widget 這一方面僅算剛剛起步，在個人化方面的自由度仍然難以比拼，但 iOS 14 加入的 Widget 功能就傾向以「統一」風格為依歸，用戶極其量也就只是在 Apple 提供的框架內將 Widget 放在稍為不同的位置上。

利用以上的三個 Apps，再加上用戶自己揀選的時鐘 Widget，還是可以建立出個人風格的 Home 頁面

同場加映：活用 iOS 14 Widgets、3 步自製個人風格介面

上面提及的備忘頁面主要由三個 Apps 組成，但如果想盡用 iOS 14 Widgets 個人化功能的用戶，可以參考另一強 App《Widgetsmith》的教學，其內含多種自製 Widget，而且簡單易用，記住三大步驟就能學懂：

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