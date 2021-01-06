鄭欣宜早前在Facebook放出一張綠幕背景全身圖，呼籲網民幫手Key圖：「好耐冇飛。大家幫我Key個旅遊景點。扮去咗旅行都好。」想幫欣宜P圖旅行，其實不用是Photoshop高手，簡單用手機app，去東京、上火星，1分鐘就搞掂！

鄭欣宜在facebook 上載 P圖樣版。（Facebook圖片 / 鄭欣宜 Joyce Cheng）

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PhotoRoom是一個免費改圖軟件（iOS/Android），其A.I.自動退地功能非常厲害，人物圖片即使不使用白地／淨色地，也能自動退到9成9，之後可自由加背景、多層退地幾合一，玩法多多。

免費Free version（升級版年費約$300）已可用8成功能，只是無法Save高清圖，無法退非人型圖片、完成圖片有水印，不過上網出Po開開玩笑絕對夠用。

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同場加映：PhotoRoom 玩具改圖應用篇👇👇

其實PhotoRoom功能好勁，不一定要像鄭欣宜站在綠幕前拍照，只要不是太花的背景，簡單兩張紙巾做背景，放隻6吋公仔拍張，一樣可以成功退地！以下教埋你3分鐘製作ironman爆地玩具改圖。

（鍾世傑 攝）

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