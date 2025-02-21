Visit Japan Web 2025更新｜JTTP快速入境申請　4月碌卡要入PIN？

Visit Japan Web 2025 / VJW 2025｜去日本旅行，第一時間要做的就是申請Visit Japan Web，每次在成田機場、關西空港入境都大排長龍，出發前整定 VJW 是必不可少的步驟，無需在入境審查的櫃台手忙腳亂。2025年登記方法又有少少硬新，即睇最update 填表教學：



Visit Japan Web 填表教學

只需要在出發去日本前，先在 Visit Japan Web 「入境審查以及海關申報」登記好出入日本的資料､航班號、海關申報，即可以得到一個入境審查及海關申報QR Code。同一個二維碼會在入境時率先登記入境，在拿完行李後，再自行使用一同個 QR Code 和護照完成海關申報，即可順利入境。

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JTTP 計劃

JTTP 專門為經常入境日本的旅客而設，不論是觀光、出差、探親，只要符合申請要求，就可以成為「Trusted Traveler」，使用快速通道入境東京、名古屋、關西。

JTTP（D類）申請要求、文件

1）持有VISA、Mastercard、American Express、DinersClub、Discover、JCB、UnionPay，其中一個國際品牌授權白金級或以上等級的信用卡（不接受公司卡）



2）12個月內入境日本2次或以上



3）沒有被拒入境或驅逐出境紀錄



4）最近6個月內拍攝的清晰正面照片



5）護照、身分證影印本



申請步驟

如符合以上申請要求，可以進入「日本出入國在留管理廳」官網，點擊申請「User ID」，輸入個人資料，如姓名、出生日期、Email｝國籍等。之後會收到官方的電郵通知，修改新的登入密碼，再填寫基本資料後上傳照片和回答問題，即完成申請。

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4月日本碌卡要用PIN碼「暗証番号」？

有傳在 2025 年 4 月起，在日本使用信用卡畀錢會被要求輸入 4 位「暗証番号」（PIN碼）。對於香港人來說，應該對信用卡 PIN 碼比較陌生，因為碌卡時大多以簽名作為認證，甚至完全無需認證。但其實這一安排，對旅客來說沒影響，使用海外信用卡簽帳還可以透過簽名作認證。

根據四大銀行卡中心回應香港傳媒查詢，香港發行的信用卡並沒有／也無法設定4位數PIN碼，如到日本當地簽帳時被要求輸入PIN碼，可按「0000」，或不輸入任何數字，直接按enter，就能成功簽帳。