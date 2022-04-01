iPhone 慳電貼士｜5G 網絡和手機漸漸成為主流，不過對於要否升級 5G 的用家來說，除了網絡速度外，電池消耗是一個重要的考慮因素。近日華爾街日報（WSJ）針對 5G 和 4G 的耗電速度進行測試，實測 3 部 iPhone 使用 5G／4G 網絡時的續航力表現，發現兩者差距非常明顯。



5G vs 4G 電池續航力

WSJ 把 iPhone 分別設定為使用 5G／4G LTE 網絡，再透過不停播放 YouTube 影片（畫質：自動），實測電池續航力表現。結果發現，所有測試 iPhone 都是 4G 的耗電量比 5G 低，同時 iPhone 13 Pro 的使用時間更相差約 2.5 小時，可見 5G 的較耗電的情況相當明顯。

👉換領智能身份證｜網上預約4.1重開、實測免排隊10分鐘完成登記

👇👇iPhone＆iPad 5G／4G 網絡續航力表現👇👇

5G比較耗電原因

由於 5G 下載速度比 4G 快，手機的 CPU 和其他相關零件就必須在資料處理上作出配合。加上，5G 頻寬為 40~100MHz，比 4G 最大頻寬 20MHz 大，在進行搜尋訊號﹑傳送資料時耗電量自然和頻寬大小有直接關係，因此令 5G 網絡比 4G 耗電。

👉學生Plan｜自由鳥推＄1月費學生優惠、5大學生用無合約SIM比較

5G 將成為主流，不過耗電情況比 4G LTE 明顯高（Google圖片）

iPhone 慳電貼士

如果想長時間享受 5G 拿來的快速網絡體驗，就要學招如何慳電。其中一個針對 5G 手機的慳電方法，就是把行動數據改設定為「自動5G」。當手機沒有使用 5G 的需要時，就會自動幫你切換到 4G 網絡，從而達到慳電效果。

👉iOS 15.4.1更新｜Apple緊急修復耗電／App漏洞 iPhone 13快更新

👇👇必學10招iPhone慳電貼士👇👇

+ 7

1﹑找出App耗電情況，如出現異常耗電App可考慮刪除



2﹑檢查電池健康度



3﹑關閉背景App重新整理



4﹑關閉App定位



5﹑關閉接力功能



6﹑關閉自動更新



7﹑關閉分析與改進功能



8﹑關啟深色模式



9﹑設定鎖定時間



10﹑刪除沒用的Widget



資料來源：華爾街日報