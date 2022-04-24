iPhone下載YouTube｜睇 YouTube 已經是大部分人每日必做的事之一，疫情放緩很多打工仔都要離開 WFH，回到每日朝九晚五迫車的日子，這些時候更要靠睇 YouTube 消磨交通時間。不過睇片中途受網絡影響要重新加載影片，就要學識 iPhone 下載 YouTube 影片的方法。



iPhone「捷徑」下載 YouTube

以往要在 iPhone 下載 YouTube 影片，可能要靠很多 App 或 Safari 完成，而且步驟繁複。其實只要使用「捷徑」App，就可以做到 iPhone 輕鬆下載 YouTube 片，而家下載速度也非常快。

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YouiPhone 捷徑下載 YouTube 片（Google 圖片）

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這個方法是透過捷徑程式和「Scriptable」App，把 YouTube 影片下載到「照片」或檔案內，除了第一次使用需要允許多次授權要求外，之後每次使用都能一鍵下載，是目前 iPhone 下載 YouTube 片的方法。

👇👇iPhone 下載 YouTube 片 5 步教學👇👇

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【第一步】要在 iPhone 下載 YouTube 影片前，先確定 iPhone 有「捷徑」App，以及下載「Scriptable」App 和 YouTube 捷徑腳文



【第二步】從 YouTube App 上找到來下載的影片＞「分享」＞「YouTube 影片一鍵下載」



【第三步】如果是第一次使用捷徑腳本下載 YouTube 影片，App 會有數個要求授權的選項，選擇「允許」／「永遠允許」後，下次使用就不會再要求授權。



【第四步】選擇想下載的是影片／音樂，如下載影片就會自動預設成H.264格式。之後可以選擇儲存的位置，包括相片App／「JAYD」的文件內（可在檔案中找到）。



【第五步】完成下載後，可以狂片App／檔案中找回該 YouTube 影片，測試下載 5 分鐘 1080p 60 的影片10秒內就能完成，非常方便。



iPhone「Scriptable」App 下載連結

iPhone 下載 YouTube 捷徑連結

資料來源：routinehub