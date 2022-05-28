iPhone 天氣捷徑教學｜進入雨季，經常出門才知道正在下雨，但又趕出門口沒帶傘，令全日都非常狼狽。其實 iPhone 有一個隱藏的功能，可以令 Siri 每朝都自動報天氣，而且不用額外下載 App。



iPhone 自動報天氣

這個隱藏的功能要利用到 iPhone 內置的「捷徑」App，只要按以下 6 個步驟，就能指令 Siri 在每日鬧鐘暫停後，自動讀出用家所在地的天氣情況，更可以自行設定想知的天氣數據，如溫度﹑體感溫度﹑降雨率﹑濕度等，非常方便。

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👇👇iPhone 自動報天氣教學👇👇

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【第一步】先在iPhone上打開「捷徑」App，進入「自動化」頁面，點選「製作個人自動化操作



【第二步】新增自動化動作，設置在鬧鐘按停後啟動，時候可以根據本來的鬧鐘時間設定



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【第三步】點擊「加入動作」，並尋找「取得天氣概況的詳細資料」



【第四步】在動作中再加入「文字」，用家可以自行輸入想SIRI讀出的文字，只要在選出天氣資料的地方，在「天氣」中選擇對應的數據即可，如溫度﹑降雨率﹑濕度等



【第五步】加入「朗讀」，並選擇「文字」，就可以指令SIRI讀出天氣，可以自行設定說話速度﹑語言﹑聲音等



【第六步】完成設定，當每日的鬧鐘停止時，SIRI就會自動報出所在位置的天氣資料，如沒有設定鬧鐘即不會啟動。

