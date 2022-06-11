iPhone充電加速教學｜大家應該都有經歷過忘記幫 iPhone 充電，但又趕出門口的情況，看住手機電池顯示紅色，內心一定非常不安。其實有不少方法可以加快幫手機充電，在最緊絀的時間內，盡可能充最多的電。



1）充電時停用手機

最直接和有效的方法，就是充電時不要使用 iPhone，能有效減少電量持續消耗，最好把螢幕也關閉，避免充電和耗電同步進行令 iPhone 發熱的情況。

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2）開啟飛行模式

即使沒有使用iPhone，但部分功能仍有可以在背景運作，想加快充電速度可以開啟飛行模式，以關閉數據﹑藍牙﹑Wi-Fi 等，減少iPhone為接收網絡和訊號導致的耗電。

加快充電速度（Google圖片）

3）開啟低耗電模式

另外一個減少iPhone背景操作的方法，就是充電時開啟低耗電模式，同時可以降低硬件的工作頻率，有效提升充電速度，當然直接關機也是一個選擇。

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4）關閉最佳化電池充電

為了降低電池老化速度，不少人會打開最佳化電池充電，讓iPhone學習每日的充電習慣，這會令iPhone充電到80％時會等待充電完全，直到需要使用。不過想盡快把手機充電，這個功能就有機會成為阻礙，看情況可以暫時先關閉。

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日本節日也曾實測過加快手機充電的方法，發現開啟「飛行模式」後，iPhone 由30％充至100％的時間，比沒有開啟快44分鐘（約慳27％充電時間）。可見，如果大家想在短時間內盡快充電的話，可以嘗試開啟「飛行模式」。

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