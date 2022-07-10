iPhone解決上網慢及不穩方法｜每日睇片﹑玩FB／IG﹑打機，基本上手機不離身，而網絡速度就更不可以慢。不論是用 4G﹑5G，還是 Wi-Fi，只要出現網絡斷斷續續，就會極影響使用體驗。想速解決上網不穩的問題，就要學識以下十招。



1﹑重開網絡

有時網絡不穩可以是連接出現問題，可以在螢幕右上往下拉出控制中心，點選「飛行模式」再關上，就能快速重新連接流動網絡／Wi-Fi，基本上能解決大部分網絡不穩問題。

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2﹑重新開機

電子產品出現問題時，一個必做的動作就要重新開機／啟動，可能解決部分 iOS 或 iPhone 出現的錯誤或異常情況，改善​​網絡不穩。

3﹑重插SIM卡

如iPhone的流動網絡突然中斷，重新開機情況如一的話，可能是SIM卡出現異常，如老化／氧化。可以用橡皮擦輕擦晶片表面，再插回iPhone內，如沒有改善可能要找網絡營運商更換SIM卡。

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4﹑檢查Wi-Fi網絡

如果是使用Wi-Fi出現不穩問題的話，首先拉出控制中心，按壓左上角視窗，看有沒有連錯公用的免費Wi-Fi網絡，有機會iPhone自動連接到免費Wi-Fi，拉慢網絡速度。

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5﹑忘記Wi-Fi設定

如是連接私人Wi-Fi網絡，但仍出現網絡不穩的話，可以進入「設定」＞「Wi-Fi」＞找到現時連接的網絡＞點擊「i」＞選擇「忘記此網絡設定」，嘗試重新連接一定也有機會改善情況。

6﹑重置網路設定

忘記Wi-Fi設定也沒用的話，可以嘗試重置iPhone的網絡設定，點擊「設定」＞「一般」＞「移轉或重置iPhone」＞「重置」＞「重置網路設定」

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7﹑清除Safari快取資料

如果發現其他網絡使用沒問題，只有Safari特別lag的話，可能是存取記錄太多導致。可以進入「設定」＞「Safari」＞「清除瀏覽記錄和網站資料」刪除 Safari 快取資料。

8﹑關閉vpn

使用VPN有機會令網絡速度下降，如連線速度太慢或不穩，可以嘗試轉換VPN伺服器，或短暫停用VPN，也有機會解決問題。

9﹑重開Router

網絡不穩，有機會和裝置無關，而是Router本身出現錯誤，最簡單的方法就是重開一次Router，以及在電腦上檢查設定有沒有問題。重開期間，也可以關電源後稍為等1～2分鐘，再打開電源。

10﹑關閉iCloud私密轉送

iOS 15以上的版本，有機會出現 Safari 卡頓的問題，有機會是因為 iPhone 「iCloud 私密轉送」功能導致，如發現 Safari 不順可以關閉iCloud私密轉送，看看情況有沒有好轉