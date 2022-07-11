手機戶外使用過熱禁忌｜日本電信商au（KDDI）在 Twitter 呼籲，大熱天時要防止自己中暑之外，也要小心手機會中暑，因為手機過熱的話，有機會令鋰電池損毀﹑膨脹，甚至有機會令電池爆炸起火，因為必須小心手機過熱的問題。



日本電視台節目訪問手機維修店，發現最近由於天氣太熱，以及太陽曝曬下，接到大量換手機電池的單。維修員指，天氣過熱就有機會令電池膨脹，有可能膨脹到正常時的兩倍大，而且分享3個保護電池的方法：

1﹑戶外使用禁忌

戶外使用手機時，如在太陽底下用手機時間過長，手機很容易超出本身使用的正常溫度，建議找陰影的地方，或發現手機過熱時就應該暫時停用，而且避免太陽直射，導致電池吸熱過多膨脹。

2﹑充電禁忌

建議不要邊充電邊用手機，特別是運行大型手遊時，就更有機會令鋰電池過熱，導致電池耗損。

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3﹑手機擺放位置禁忌

如果車停泊在室外時，車廂溫度可以高達50度以上，因此手機和其他鋰電池的產品不應放在停泊在室外的車上，或者其他高溫地方。

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手機快速降溫方法

手機過熱無論對用家或者機件都會產生影響，拿上手又怕燙傷，又會加快手機鋰電池損耗，得不償失。如果你發現手機突然過熱，應該立刻試試以下方法，為電池減溫！理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾接受《香港01》訪問，教大家幫手機快速降溫：

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