抽濕機使用禁忌｜香港夏天長期濕濕漉漉，就算不開冷氣也要用抽濕機除濕，若不是就容易有霉味出現。抽濕機看似放在角落開機就能使用，但其實有很多禁忌要注意，用錯隨時無效，甚至影響皮膚。



1）擺放位置有學問

由於抽濕機一般都比較大，很多人會放在牆邊以免阻礙，但其實這會影響抽濕效果，特別是進風口在機背更有可能令機身過熱。最好是放在室內的正中央，保持周圍通風，也可以配合風扇使用。

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2）不應在抽濕期間在同一環境

抽濕機運作時使產生熱風，有機會對人造成不適，以及出現皮膚水分不足產生敏感的問題。因此，建議抽濕機運作時不要留在同一個環境。

3）抽濕都要關窗

開冷氣要關窗眾人皆知，但其實開抽濕機都要關窗，目的是減少室外濕氣流向室內。同時，也可以把開櫃門，減少封閉空間的濕度，減低發霉的情況。

4）定期清洗濾網和水箱

大部份的家電都要定時清潔，以延長壽命和效果，抽濕機同樣是這樣。如太久沒清理就會影響到除濕效果和散熱。同時最好每天都把水箱的水倒掉及清洗，以免過滿影響抽濕表現。

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抽濕機對皮膚有影響？

皮膚科專科醫生陳厚毅指出，當長時間開抽濕機或抽濕機馬力開太大時，會令環境濕度突然轉變，有機會引發皮膚病，如牛皮癬和濕疹（濕度突然轉變誘發）。有研究反映，長期開抽濕機會增加 20% 患濕疹機會，因此即使開抽濕機，也應保持在 70% 以下即可，不要因抽濕令環境過分乾燥。想知如何避免抽濕機影響皮膚，就要用以下4招：

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